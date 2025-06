Death Stranding 2: Unerwartete Zusammenarbeit mit Nintendo-Unternehmen enthüllt

Am morgigen Donnerstag wird „Death Stranding 2“ offiziell und exklusiv für die PS5 erscheinen, während Käufer der digitalen Deluxe Edition oder Collector’s Edition dank Early Access bereits seit gestern mit Sam Porter Bridges unterwegs sind. Und die ersten Tests und Wertungen zum Spiel verdeutlichen, dass sich der Open-World-Ausflug auch durchaus lohnt.

Hauptverantwortliche für die Entwicklung war natürlich Kojima Production, doch das Team von Hideo Kojima erhielt auch Unterstützung. Unter anderem war auch Sonys XDEV-Abteilung involviert. Darüber hinaus hat aber auch ein Unternehmen an „Death Stranding 2“ mitgewirkt, dessen Beteiligung etwas überrascht. Es handelt sich nämlich um eine Nintendo-Firma.

Nintendo Pictures arbeitete an Death Stranding 2

Wie sich den Credits von „Death Stranding 2“ (via VGC) entnehmen lässt, hat Nintendo Pictures am neuesten Werk von Hideo Kojima mitgearbeitet. Dabei handelt es sich um ein in Tokio ansässiges CG-Animations- und Motion-Capture-Studio. Bis 2022 trug das Unternehmen den Namen Dynamo Pictures, wurde dann aber von Nintendo übernommen und widmet sich seit dem der Erstellung von visuellen Inhalten für die bekannten Marken des Switch-Herstellers.

Zuvor produzierte das Unternehmen auch Grafiken für Filme und Fernsehsendungen sowie für zahlreiche Videospiele. Darunter beispielsweise Titel wie „Final Fantasy 13-2“, „NieR Replicant“, „Monster Hunter World“ oder „Persona 5“. Und auch das 2019 veröffentlichte „Death Stranding“ steht auf der Liste.

Seit der Übernahme hat das Studio mit Ausnahme von „Death Stranding 2“ allerdings nur noch an Nintendo-Projekten gearbeitet und war unter anderem an Spielen wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Pikmin 4“, „Super Mario Bros. Wonder“, „Super Mario RPG“ und „Another Code: Recollection“ beteiligt.

Hintergrund und mögliche Gründe für die Zusammenarbeit

Allerdings kann es durchaus möglich sein, dass die Arbeiten „Death Stranding 2“ noch vor der Übernahme von Nintendo durchgeführt wurden. Da Nintendo Pictures bzw. Dynamo Pictures aber auch schon an „Death Stranding“ gearbeitet hat, könnte im Rahmen der Übernahme eine Vereinbarung unterzeichnet worden sein, die es dem Studio erlaubt, auch an der Fortsetzung mitzuwirken.

Auf der Webseite von Nintendo Pictures werden „Motion-Capture-Aufzeichnungsdienste“ außerdem getrennt von den Videoproduktionen für Nintendo gelistet, sodass es durchaus möglich ist, dass das Unternehmen auch weiterhin an Projekten arbeitet, die nicht in direkter Verbindung mit Big-N stehen. So arbeitete das Team seit 2022 auch an mehreren Animationsprojekten, darunter auch für den Anime „Pretty Cure“.

Ziel von Nintendo Pictures sei es, „Kunden auf der ganzen Welt mit Nintendo-Charakteren bekannt zu machen und einzigartige Videos zu erstellen, die ihnen für immer in Erinnerung bleiben“.

„Zu diesem Zweck wird jeder einzelne unserer Mitarbeiter hart daran arbeiten, eine Organisation zu schaffen, die weiter wachsen kann, indem er stets darüber nachdenkt, was für Kunden auf der ganzen Welt interessant sein könnte, und indem er sich an Produktionsarbeiten beteiligt, die ihm Spaß machen“, hieß es nach der Übernahme durch Nintendo.



Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren