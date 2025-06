Diablo 4 Season 9: Endlich Nachschub für Hardcore-Gamer – Blizzard stellt fordernde Inhalte vor

Mit "Sünden der Horadrim" stellte Blizzard in dieser Woche die neunte Season von "Diablo 4" vor. Wie die Entwickler versprechen, wurde dieses Mal auch an Vielspieler gedacht, die auf der Suche nach fordernden Inhalten sind.

Mit „Sünden der Horadrim“ stellten die Entwickler von Blizzard in dieser Woche die neunte Season des Action-Rollenspiels „Diablo 4“ vor, die am 1. Juli 2025 startet. Wie das Team betonte, nahmen es sich die Kritik der Vielspieler, denen es an fordernden Inhalten mangelte, zu Herzen.

Nachdem Blizzard bereits für die achte Season einen steigenden Schwierigkeitsgrad angekündigt hatte, halten mit „Sünden der Horadrim“ gleich zwei neue Endgame-Aktivitäten Einzug, die sich an Spieler richten, die auf der Suche nach knackigen Herausforderungen sind. Den Anfang machen die Eskalierenden Alpträume, die die Entwickler als nicht weniger als die ultimative Herausforderung in „Diablo 4“ beschreiben.

Die Eskalierenden Alpträume sind eine neue Endgame-Aktivität, die die Spieler in drei aufeinanderfolgende Alptraum-Dungeons schickt. „Die Alpträume eskalieren mit eurem Fortschreiten in jedem Dungeon, denn die Affixe der Alptraum-Dungeons werden mit denen der nächsten Dungeons in den Qualstufen kombiniert“, erklärt Blizzard.

Stellt euch der erhabenen Version von Astaroth

Gelingt es den Spielern, alle drei Alptraum-Dungeons abzuschließen, erwartet sie am Ende eine Begegnung mit Astaroth, der in einer erhabenen Version zurückkehrt und die Spieler in einen herausfordernden Bosskampf verwickelt. Um einen Eskalierenden Alptraum zu starten, wird ein Anstiegssiegel benötigt, das als Belohnung im saisonalen Ansehenspfad „Horadrisches Wissen“ oder in Horadrischen Truhen zu finden ist.

„Wenn ihr hingegen auf den Qualstufen wagt, einen Eskalierenden Alptraum zu betreten, erwartet euch eine deutlich härtere Herausforderung. Die Monsterschwierigkeit steigt mit jedem durchschrittenen Alptraum-Dungeon und erhöht somit die Schwierigkeit, je weiter ihr euch kämpft“, so die Entwickler.

„Außerdem werden die Affixe der zuvor abgeschlossenen Alptraum-Dungeons gestapelt, sodass der letzte Alptraum-Dungeon alle Affixe der vorherigen Dungeons aufweist.“

Zu den Besonderheiten des Kampfes gegen Astaroth gehört, dass sich der furchterregende Gegner im Laufe der Auseinandersetzung von seinem Reittier absetzt und sich in zwei mächtige Bosse aufspaltet. Der Kampf gegen Astaroth kann zudem durch bestimmte Alptraum-Dungeon-Affixe modifiziert werden, die seine Angriffe noch verheerender machen.

Beim Sieg über Astaroth besteht eine geringe Chance, dass er ein Horadrisches Juwel fallen lässt. Auch die zweite neue Endgame-Aktivität von „Sünden der Horadrim“ versteckt sich in den Alptraum-Dungeons: die Horadrischen Tresorkammern.

Diese beschreiben die Entwickler als Mikro-Dungeons, die in den Alptraum-Dungeons auf Abenteuer warten und mit exklusiven Belohnungen locken.

Wertvolle Belohnungen und mächtige Gegner

Laut Blizzard gibt es mehrere Möglichkeiten, die eigenen Chancen auf eine Horadrische Tresorkammer in den Alptraum-Dungeons und somit auf die exklusiven Belohnungen zu erhöhen – beispielsweise durch das Erhöhen der Qual-Stufe. Die zweite und noch effektivere Methode ist, ein Alptraum-Dungeon-Siegel mit einem Affix zu finden und einzusetzen, das garantiert eine Horadrische Tresorkammer erscheinen lässt.

„Sobald ihr die muffige, eisenstichige Tresorkammer betreten habt, müsst ihr einige Entscheidungen treffen“, schreibt Blizzard weiter. „Aktiviert die Horadrische Artefaktsäule und tötet Gegner, um das Initiierungsritual abzuschließen. Anschließend seht ihr eine Auswahl an Horadrischen Statuen vor euch, die die Tresorkammer zieren.“

In der Tresorkammer haben die Spieler 100 Sekunden Zeit, um so viele Gegner wie möglich zu besiegen und entsprechend viel Horadrische Einstimmung zu verdienen. Sobald die maximale Anzahl erreicht oder das Zeitlimit abgelaufen ist, wartet der Kampf gegen einen der unterschiedlichen Bosse.

Weitere Details zu den neuen Endgame-Aktivitäten und weiteren Inhalten der neunten Season fasste Blizzard auf der offiziellen Website zusammen. Ob es dem Studio gelingt, mit den Neuerungen auch die kritischen Stimmen der Hardcore-Gamer zu besänftigen, bleibt abzuwarten.

„Diablo 4“ ist für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren