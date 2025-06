Fantastic Four First Steps: Finaler Trailer stimmt auf baldigen Kinostart des Marvel-Abenteuers ein

Fantastic Four First Steps:

Kommenden Monat startet mit „Fantastic Four: First Steps“ der neueste Marvel-Streifen in den Kinos, der die ikonische Superheldenfamilie ins MCU einführen wird. Passend dazu wurde jetzt der finale Trailer veröffentlicht, der weiter auf die baldige Premiere einstimmt.

Nachdem Marvel-Fans im Februar dieses Jahres mit „Captain America: Brave New World“ die Fortsetzung der Geschichte um Sam Wilson als neuem Captain America sahen und Anfang Mai in „Thunderbolts*“ eine Truppe aus Anti-Helden zur Rettung der Welt eilen mussten, steht im kommenden Monat bereits der nächste MCU-Film an.

„Fantastic Four: First Steps“ wird hierzulande am 24. Juli 2025 in die Kinos kommen und die ikonische Superheldenfamilie, bestehend aus Mr. Fantastic, der Unsichtbaren, der menschlichen Fackel und dem Ding, erstmals in das große, zusammenhängende MCU integrieren. Um weiter auf die näher rückende Premiere einzustimmen, steht ab sofort der finale Trailer zum Film bereit.

Die Fantastic Four im Kampf gegen Galactus und Silver Surfer

Der Film führt Zuschauer in eine retro-futuristische Welt der 1960er Jahre, in der die Erde von der gefährlichen und planetenfressenden Weltraumgottheit Galactus (Ralph Ineson) und seiner mysteriösen Heroldin Silver Surfer (Julia Garner) bedroht wird. Nun liegt es an den Fantastic Four, der Bedrohung entgegenzutreten und die Menschheit zu retten.

Dafür müssen sich Reed Richards aka Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm alias Die Unsichtbare (Vanessa Kirby), Johnny Storm als Die menschliche Fackel (Joseph Quinn) und natürlich Ben Grimm, besser bekannt als Das Ding (Ebon Moss-Bachrach), ihrer bislang größten Herausforderung stellen und ihre Rollen als Helden mit ihrer familiären Bindung in Einklang bringen. Und als wäre die drohende Zerstörung der Erde nicht schon schlimm genug, wird es für die fantastische Familie auch noch persönlich.

In weiteren Rollen sind außerdem Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne und Sarah Niles zu sehen. Hinter den Kulissen führte der für die Disney-Plus-Serie „WandaVision“ bekannte Matt Shakman Regie, während Kevin Feige, Louis D’Esposito, Grant Curtis und Tim Lewis als Produzenten fungieren.

Verschiebungen bei den Avengers und Spidey-Comeback

Darüber hinaus soll „Fantastic Four: First Steps“ auch als direkte Überleitung für den kommenden „Avengers: Doomsday“ dienen. Auf den ersten Teil des krönenden Abschlusses der Multiverse Saga müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden: Ende Mai gab Marvel bekannt, dass der Kinostart vom 1. Mai 2026 auf den 18. Dezember 2026 verschoben wurde.

Das gilt zudem auch für die geplante Fortsetzung: Statt wie ursprünglich vorgesehen wird „Avengers: Secret Wars“ nicht am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen, sondern erst am 17. Dezember 2027. Die Produktion von „Doomsday“, in dem Robert Downey Jr. in der Rolle von Doctor Doom zu sehen sein wird, hat bereits begonnen.

Weitere Neuigkeiten rund um Marvel:

Zwischenzeitlich können sich Marvel-Fans aber auf die Rückkehr des Spinnenmanns freuen: Wie am 1. April bestätigt wurde, wird Tom Holland am 30. Juli 2026 in „Spider-Man: Brand New Day“ als Peter Parker zurückkehren. Und dieses Mal scheint er auf einen ungewöhnlichen Partner zu treffen: den brutalen MCU-Antihelden Frank Castle, besser bekannt als The Punisher.

