Gran Turismo 7: Update 1.60 vorgestellt – Termin, Teaser und erste Details zu den Inhalten

Heute kündigte Polyphony Digital das Update 1.60 zum Rennspiel "Gran Turismo 7" an. Wir verraten euch, wann das Update erscheint und welche neuen Inhalte den Weg in das Rennspiel finden.

Auch mehr als drei Jahre nach dem Release des Rennspiels halten die Entwickler von Polyphony Digital weiter an der Unterstützung von „Gran Turismo 7“ fest und kündigten heute das nächste Content-Update an.

Das Update trägt die Versionsnummer 1.60 und erscheint am morgigen Donnerstag um 8:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Wie bei Content-Updates zu „Gran Turismo 7“ üblich, dürfen sich die Spieler wieder über neue Fahrzeuge freuen – diesmal sind es drei an der Zahl. Den Anfang macht der ’21 Peugeot SUV 2008 Allure, ein kompakter SUV des französischen Traditionsherstellers.

„Mit einer Länge von 4,3 m ist das Auto eigentlich relativ kurz, aber optisch zeigt es die ganze Pracht, die ein SUV haben sollte. Die Motive der Scheinwerfer erinnern an die Klauen und Reißzähne eines Löwen, die in den letzten Jahren zu einem Teil der Designidentität von Peugeot geworden sind“, heißt es zu dem SUV.

Ein Klassiker des Rally-Sports kehrt zurück

Der zweite Neuzugang dürfte allen Freunden des Rallyesports ein Begriff sein: die Rede ist vom legendären ’92 Lancia Delta HF Integrale Rally Car, dem das Kunststück gelang, sechs WRC-Weltmeisterschaften in Folge zu gewinnen. Nachdem die Gruppe-B-Fahrzeuge aus der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) verbannt wurden, entschied sich Lancia dazu, mit dem Delta in der seinerzeit neu eingeführten Gruppe A anzutreten.

Das auf Allradantrieb umgerüstete und mit einem Turbolader ausgestattete Hochleistungsmodell wurde „HF 4WD“ genannt und nahm ab 1987 an der WRC teil. In den folgenden Jahren entwickelte Lancia das Fahrzeug kontinuierlich weiter und brachte mit dem 1992er-Modell die ultimative Evolutionsstufe seines erfolgreichen Rallyeautos an den Start.

Der neue Integrale verbesserte das Handling durch eine verstärkte Karosserie, eine überarbeitete Aufhängung sowie eine verbreiterte Spurweite. Ein Dachspoiler am Heck sorgte zusätzlich für verbesserten Abtrieb.

Deutlich gemächlicher geht es beim dritten neuen Fahrzeug des Updates 1.60 zu: dem ’87 Citroën BX 19 TRS. Im Jahr 1982 wagte Citroën – mittlerweile Teil der PSA-Gruppe (Peugeot Société Anonyme) – einen Neuanfang und präsentierte den BX 19 TRS erstmals auf dem Pariser Autosalon.

„Der BX steckte voller Elemente, die eindeutig den Citroën-Charakter trugen“, erklärt Polyphony Digital. Der BX 19 TRS griff das Design klassischer Citroën-Modelle wie dem GS und dem CX auf und kombinierte es mit einem modernen Konzept, das sich durch schlichte, aber markante Linien auszeichnete.

Weitere Details und Bildmaterial zu den neuen Fahrzeugen findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Neue Weltstrecken und neue Inhalte für GT Sophy

Wer gerne gegen den KI-Renn-Agenten Gran Turismo Sophy antritt, darf sich im Rahmen des 1.60 auf die Möglichkeit freuen, sich auf einer weiteren Strecke mit der KI zu messen: „Alsace – Dorf“.

Zu den weiteren Inhalten des morgen erscheinenden Updates gehören das Extra-Menü Nr. 46: „Mercedes-Benz“ (Sammlerstufe 50), „Schottland“, das die Entwickler als empfohlene Kuration zu Scapes hinzufügen, und die folgenden Weltstrecken.

Sunday Cup: Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs (rückwärts)

Europäischer Sunday Cup 400: Watkins Glen – Kurzstrecke

„World Rally“-Herausforderung Gr.B: Colorado Springs – See

In der Regel nimmt Polyphony Digital mit den Updates auch kleinere Änderungen am Spiel vor. Weitere Details wird der morgen erscheinende Changelog zum Update 1.60 liefern.

