GTA 5: Schweißalarm – diese Mission fand der Michael-Darsteller am schlimmsten

Welche ist wohl die schlimmste Mission in "GTA 5"? Der Michael-Darsteller Ned Luke lässt die Fans wissen, welche Quest ihn bei der Entwicklung am meisten quälte.

Während „GTA 6“ wohl oder übel noch ein Weilchen auf sich warten lässt, sinnieren die Spieler in den sozialen Netzwerken derweil weiter über den Vorgänger. Das Thema: welche Mission in „Grand Theft Auto 5“ war wohl die schlimmste?

Da schaltet sich auch gerne der Michael-Darsteller Ned Luke ein. Der musste gar nicht lange überlegen und teilte mit den „GTA 5“-Fans, welche Quest ihn bei den Dreharbeiten zum Spiel besonders quälte.

Mag denn wirklich niemand Yoga?

Ned Luke mischt regelmäßig in der Community von „GTA 5“ mit und gibt gerne Anekdoten von den Entwicklungsarbeiten zum Besten. Der Auslöser für die neueste Geschichte war der „GTA 6 Countdown“-Account auf X, ehemals Twitter, der ein Bild der Yoga-Mission aus „GTA 5“ postete.

„Das ist zweifellos die schlechteste Mission in GTA 5″, schrieb der Nutzer zu dem Bild. „Mit Abstand die schlimmste [Mission] zu drehen“, antwortete darauf der Darsteller Ned Luke. „Habe mir acht Stunden lang den Arsch abgeschwitzt.“

In der Mission „Yoga beruhigt“, im Original „Did somebody say Yoga?“, ist Michael gezwungen, mit seiner Frau Amanda mit dem Yoga-Lehrer Fabien zu machen. Drei Übungen gilt es zu meistern, danach machen Amanda und Fabien eine Übung vor, bei der Michael ausflippt.

Was ist mit GTA 6?

Während einige Nutzer ebenfalls denken, dass es sich bei der Yoga-Mission um die schlechteste Quest in „GTA 5“ handelt, sind weitere Spieler anderer Meinung. „Das ist wichtig für Michaels Charakter“, gab etwa ein Fan an. „Die leichteste Mission überhaupt“, schreibt ein weiterer. Andere Spieler geben an, dass sie die Cargo-Mission mit Trevor schlimmer fanden und hoffen, dass Rockstar auf solche Quest bei dem Nachfolger verzichtet.

Auf diesen müssen die Fans indes noch ein wenig warten. Rockstar und der Publisher Take-Two Interactive gaben ursprünglich den Herbst 2025 als Release-Zeitraum für „GTA 6“ an.

Anfang Mai wurde der Termin jedoch konkretisiert – und das Spiel deutlich verschoben. Nun soll „Grand Theft Auto 6“ voraussichtlich am 26. Mai 2026 erscheinen. Als Grund wurde zusätzliche Zeit genannt, die benötigt wird, um die Qualität abzuliefern, die die Fans erwarten.

