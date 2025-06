Ironheart: Wird Opfer von Review-Bombing – obwohl noch niemand die Serie sah

Auf Disney Plus wird das Marvel Cinematic Universe regelmäßig mit neuen Serien erweitert. Nun kam mit „Ironheart“ die nunmehr vierzehnte Show der Marvel Studios hinzu.

Bei dem Bewertungs-Aggregator Rotten Tomatoes sank der Score für „Ironheart“ schon jetzt ins bodenlose. Und das, obwohl noch kein Zuschauer die Chance hatte, auch nur eine Minute der Miniserie zu sehen.

Webseite musste wegen Trollen einschreiten

In den USA ging „Ironheart“ bei dem Streamingdienst Disney Plus am Dienstagabend an den Start. Kurz vor dem Debüt der neuen Miniserie ging die dazugehörige Seite bei Rotten Tomatoes online. Es folgte, was man in letzter Zeit so oft im Internet beobachten kann: „Ironheart“ wurde auf der Webseite mit schlechten Bewertungen überschüttet – das sogenannte Review-Bombing.

Der Zuschauer-Score sank auf 32 Prozent, noch bevor es auch nur eine Minute der eigentlichen Show zu sehen gab. Die Betreiber der Seite schritten jedoch ein und entfernten die Bewertungen, die vor dem Serienstart verfasst und gepostet wurden.

Mittlerweile scheinen sich die professionellen Kritiker sowie die Zuschauer bei „Ironheart“ recht einig zu sein. Der durchschnittliche Tomatometer-Score der Kritiker steht bei der Serie bei rund 74 Prozent. Die Zuschauer bewerten die Show mit rund 70 Prozent [Stand: 25. Juni 2025, 16 Uhr].

Hierzulande ist die Miniserie seit dem 25. Juni bei Disney Plus zu sehen. Die ersten drei Folgen wurden gleichzeitig veröffentlicht. Die letzten drei Folgen der Miniserie laufen bei dem Streamer dann ab dem 2. Juli.

Worum geht es in Ironheart?

In „Ironheart“ steht die Teenagerin Riri Williams im Mittelpunkt. Die geniale Erfinderin dürfte aufmerksamen Marvel-Fans bereits bekannt sein. Der Charakter hatte seinen ersten Auftritt in dem 2022 erschienenen „Black Panther: Wakanda Forever“.

Nach den Ereignissen des Films kehrt Riri in ihre Heimatstadt Chicago zurück. Dort lässt sie sich mit dem rätselhaften Parker Robbins/The Hood ein und baut die fortschrittlichste Rüstung seit Iron Man. Allerdings stößt Riri auf Geheimnisse, die Technologie und Magie gegeneinander ausspielen. Die Erfinderin begibt sich damit auf einen abenteuerlichen, aber gefährlichen Pfad.

