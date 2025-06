Jurassic World Evolution 3: KI-Grafiken kritisiert – Entwickler reagiert auf Nutzerfeedback

“Jurassic World Evolution 3” war eines der Spiele, die im Rahmen des Summer Game Fests vorgestellt wurden und dabei einen Veröffentlichungstermin erhielten. Der Launch ist für Oktober geplant. Während neue Inhalte wie die Einführung von Dinosaurierfamilien auf positive Resonanz stießen, sorgte ein anderer Aspekt für kritische Stimmen: der Einsatz generativer KI bei der Gestaltung von Avataren im Spiel.

Zunächst wurde auf der Steam-Seite von “Jurassic World Evolution 3” bekannt, dass Frontier Developments bei der Erstellung der Wissenschaftlerporträts auf generative KI zurückgegriffen hatte. Diese Information ging aus der verpflichtenden KI-Offenlegung hervor, die Steam für neue Spiele seit Kurzem vorschreibt. Betroffen waren dabei die Grafiken zur Darstellung von sekundären Mitarbeitern im Spiel, nicht jedoch die Gesichtsporträts zentraler Spielfiguren.

Entwickler zieht Konsequenzen aus der Kritik

Innerhalb der Community formierte sich rasch Widerstand. Vor allem in den Steam-Foren wurde die Verwendung von KI-generierter Kunst in “Jurassic World Evolution 3” kritisiert. Einige Nutzer wiesen zwar darauf hin, dass die betreffenden Porträts im Spiel eine eher untergeordnete Rolle spielten. Dennoch entwickelte sich die Kritik zu einer breiteren Debatte über den Einsatz automatisierter Bildgenerierung in kommerziellen Produktionen durch künstliche Intelligenz.

In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte Frontier Developments daraufhin eine Kursänderung. „Wir haben die Verwendung generativer KI für die Wissenschaftlerporträts in Jurassic World Evolution 3 nach dem ersten Community-Feedback entfernt“, erklärte das Studio gegenüber Game Watcher. Parallel dazu wurde die entsprechende Passage auf der Steam-Seite gelöscht.

Es ist ein Schritt, der von der Community weitgehend begrüßt wurde. Weitere Einzelheiten zum Ersatz gibt es nicht. Dazu hat sich Frontier Developments bislang nicht weiter geäußert. Die übrigen Inhalte des Spiels bleiben von der Entscheidung unberührt. “Jurassic World Evolution 3” soll weiterhin am 21. Oktober 2025 erscheinen. Neben der Standardversion ist auch eine Deluxe-Edition mit zusätzlichen Inhalten geplant.

KI-Einsatz in der Spielebranche

Frontier Developments ist nicht das erste Studio, das für den Einsatz generativer KI in der Spieleentwicklung kritisiert wurde. Auch große Unternehmen wie Activision und Microsoft sahen sich zuletzt mit ähnlichen Reaktionen konfrontiert, nachdem KI-generierte Inhalte in Trailern oder Präsentationen verwendet wurden.

Parallel dazu diskutieren viele Entwicklerstudios, darunter Ubisoft, Take-Two, Electronic Arts und Nintendo, über den künftigen Umgang mit dieser Technologie. Wie steht ihr zu dem Thema? Ist KI ein legitimes Mittel, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen oder Inhalte zu erweitern? Und wo sollten aus eurer Sicht Grenzen gezogen werden?

