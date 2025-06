Microsoft: Große Umstrukturierung? Xbox soll sich aus mehreren Märkten zurückziehen – Gerücht

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise darauf, dass Microsoft in Kürze eine Entlassungswelle bestätigen könnte. Einem aktuellen Bericht zufolge plant der Konzern zudem eine Restrukturierung seines europäischen Xbox-Geschäfts.

Nachdem Microsoft erst im Mai umfangreiche Entlassungen angekündigt hatte, denen rund 6.000 Arbeitsplätze zum Opfer fielen, erreichten uns kürzlich Berichte über eine weitere bevorstehende Entlassungswelle.

Während sich Microsoft zu den Berichten bislang nicht äußerte, verwies Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen darauf, dass erneut Tausende Mitarbeiter von den Sparmaßnahmen betroffen sein könnten. Kurz darauf berichtete Bloomberg außerdem, dass der Xbox-Sparte ebenfalls weitere Entlassungen bevorstehen.

Dabei wird es offenbar nicht bleiben: Auch Tom Warren, Journalist bei The Verge und in der Regel gut informierter Brancheninsider, will Details zu Microsofts Plänen erfahren haben – diese betreffen demnach den europäischen Markt sowie eine mögliche Neuausrichtung des Xbox-Geschäfts.

Zieht sich Xbox aus mehreren europäischen Märkten zurück?

Wie Warren angibt, plant Microsoft eine umfassende Umstrukturierung von Teilen seines Xbox-Geschäfts, während sich das Unternehmen auf die Veröffentlichung der nächsten Xbox-Generation vorbereitet. Laut den von Warren zitierten Quellen ist insbesondere der Vertrieb von Xbox-Produkten in Zentraleuropa von den geplanten Maßnahmen betroffen.

Weiter heißt es, dass „Xbox den Betrieb in einigen Regionen einstellen wird“. Konkreter wurde Warren in diesem Zusammenhang allerdings nicht, sodass abzuwarten bleibt, welche Pläne Microsoft letztlich verfolgt.

Sollten sich die Aussagen der von Warren zitierten Quellen bewahrheiten, ist wohl davon auszugehen, dass vor allem Länder betroffen sein werden, in denen sich Xbox-Konsolen – die es in Europa ohnehin schwerer haben als etwa in den USA – besonders schlecht verkaufen. In diesen Märkten könnte Microsoft die jeweiligen Xbox-Abteilungen inklusive ihrer Mitarbeiter abziehen und den Vertrieb von Xbox-Produkten beispielsweise kostengünstiger über Partner abwickeln.

Vorausgesetzt natürlich, dass der Redmonder Software-Riese in den betroffenen Regionen überhaupt noch eine Zukunft für Xbox-Hardware sieht. Microsoft äußerte sich zu dem Bericht von The Verge zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht.

Microsoft hält an Xbox-Hardware fest

Entgegen aller Gerüchte bekräftigte Microsoft kürzlich erneut, dass das Unternehmen trotz seiner Multiplattform-Strategie weiterhin an Xbox-Hardware festhalten wird. Gemeinsam mit Asus bringt Microsoft in diesem Jahr zwei PC-Gaming-Handhelds auf den Markt: das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X.

Darüber hinaus kündigte der Konzern kürzlich eine mehrjährige Partnerschaft mit AMD an, aus der nicht nur die nächste Xbox-Generation hervorgehen soll. Wie Microsofts Sarah Bond betonte, erstreckt sich die Zusammenarbeit auf mehrere Systeme – darunter möglicherweise auch ein Handheld, wie Bonds Aussagen andeuteten.

Mit der neuen Strategie verfolgt Microsoft nach eigenen Angaben das Ziel, Xbox als offene Plattform zu etablieren und Windows zur „führenden Plattform für Gaming“ zu machen.

