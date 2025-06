Nach Erfolg von Clair Obscur Expedition 33: Rundenbasierte RPGs laut Square Enix „Ursprung und Zukunft“ – auch für Final Fantasy?

In den vergangenen Jahren hat sich Square Enix zunehmend von seinem einstigen Steckenpferd, den Rollenspielen mit rundenbasierten Kampfsystemen, abgewandt – vor allem zum Leidwesen vieler „Final Fantasy“-Fans. Der letzte Teil der ikonischen JRPG-Reihe, der über ein klassisches rundenbasiertes Kampfsystem verfügte, war „Final Fantasy X-2“, das vor über 20 Jahren erschien. Seitdem setzen die Japaner in den Hauptteilen der Serie auf verschiedene Echtzeit- oder Mischformen.

Dass die klassische Variante aber nach wie vor sehr beliebt ist, zeigte zuletzt nicht nur Atlus‘ „Persona“-Reihe, sondern besonders Sandfall Interactives Überraschungshit „Clair Obscur: Expedition 33“. Der Titel mauserte sich zu in diesem Jahr zu einem echten Spieler- und Kritikerliebling sowie Verkaufserfolg.

Währenddessen hat Square Enix mit schlechten Verkaufszahlen zu kämpfen: „Final Fantasy VII: Rebirth“ blieb hinter den Verkaufserwartungen zurück und auch „Final Fantasy 16“ konnte nicht überzeugen. Ein möglicher Weckruf für Square Enix? Nun wurde jedenfalls die Forderung nach einer Rückkehr zu rundenbasierten RPGs laut.

Square Enix bekennt sich zu rundenbasierten Spielen

Im Rahmen einer Aktionärsversammlung von Square Enix appellierte einer der Investoren (via Genki_JPN) an den Vorstand des japanischen Unternehmens, zukünftig wieder verstärkt auf Spiele mit rundenbasierten Kampfsystemen zu setzen – vor allem in Bezug auf die „Dragon Quest“– und „Final Fantasy“-Reihe. Zudem verwies er auf den Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“.

Daraufhin erklärten die Führungskräfte, dass man den Erfolg von Sandfalls Rollenspiel zur Kenntnis genommen habe und diese Art von Spielen auch als den „Ursprung“ von Square Enix ansehe. Darüber hinaus würde man rundenbasierte RPGs auch weiterhin schätzen und aus diesem Grund auch in Zukunft solche Spiele veröffentlichen.

Was das für die unmittelbare Zukunft von „Final Fantasy“ bedeutet, ließ das Unternehmen jedoch offen. Für „Final Fantasy 17“ sollten die Fans allerdings nicht mit einer Rückkehr zum klassischen Kampfsystem rechnen. Doch für die Zukunft scheint es Square Enix’ Aussagen zufolge zumindest eine Option zu sein.

Strategie für die Zukunft

Darüber hinaus kritisierte der besagte Investor auch, dass unter dem ehemaligen Präsidenten Wada lange Zeiträume ohne neue „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Spiele gab, da die Qualität über alles gestellt wurde. Der darauffolgende Präsident Matsuda setzte wiederum auf Quantität, was zu vielen Spielen von geringerer Qualität führte.

Er argumentierte, dass eine zu lange Entwicklungszeit Fans abschrecken könne und hohe Entwicklungskosten dazu führen würden, dass selbst große Titel beliebter Franchises nicht mehr rentabel seien. Deshalb forderte er eine bessere Balance zwischen Qualität und der Anzahl der Veröffentlichungen. Zudem sollten Reihen wie „Dragon Quest“ und „Final Fantasy“ wieder jährlich erscheinen.

Darauf entgegnete der Square-Enix-Vorstand, dass der Fokus der nächsten drei Jahre darauf liegt, Spiele von hoher Qualität abzuliefern. Im Anschluss wolle man dann wieder eine größere Menge an Titeln veröffentlichen, darunter auch kleinere Projekte. Aktuell befindet man sich in den entsprechenden Vorbereitungen und die Investoren sollen sich auf zukünftige Ankündigungen freuen.

