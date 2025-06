PlayStation Plus: 15-jähriges Jubiläum mit Spieltestversionen, Gratis-Wochenende und Rabatten

PlayStation Plus:

Zum 15-jährigen Bestehen von PlayStation Plus hat Sony eine Reihe von Aktionen angekündigt. Neue Spieltestversionen, exklusive Rabatte und ein Multiplayer-Wochenende sollen den Sommer attraktiver gestalten.

Zum 15. Jahrestag von PlayStation Plus bietet Sony Interactive Entertainment eine Reihe zeitlich begrenzter Inhalte und Sonderaktionen. Seit dem Start des Abonnementdienstes am 29. Juni 2010 hat sich der Service laut PS5-Hersteller erheblich weiterentwickelt. Das Jubiläum soll entsprechend mit besonderen Features und Angeboten gewürdigt werden.

Spieltestversionen, Rabatte und ein Gratispaket

Ab der Premium-Stufe gehören sogenannte Spieltestversionen zu den Vorteilen von PlayStation Plus. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Trials, die in ausgesuchte Spiele hineinschnuppern lassen.

Neu dabei sind:

WWE 2K25: Ab heute für Premium-Abonnenten als Testversion verfügbar.

Ab heute für Premium-Abonnenten als Testversion verfügbar. Monster Hunter Wilds: Ab dem 30. Juni als zweite neue Trial spielbar.

Neue Deals: Ein besonderes Wochenendangebot vom 27. bis 29. Juni 2025 gewährt allen PlayStation-Plus-Mitgliedern Rabatte auf ausgewählte Spiele im PlayStation-Store. Genannt wurden unter anderem: “Sniper Elite: Resistance”, “Sid Meier’s Civilization 7” und “Star Wars Outlaws”. Die finale Auswahl ist erfahrungsgemäß deutlich größer.

Ebenfalls erhalten PS-Plus-Mitglieder für “Valorant” ein kostenfreies Ingame-Paket. Es steht ab heute „gratis“ zum Download bereit und enthalten sind:

2x Gun Buddy “Prelude to Chaos”

1x Spielerkarte “Kohaku und Matsuba”

1x “Imperium”-Spray

1x “Chronovoid”-Spray

10x Radianit-Punkte

Die genannten Inhalte sind rein kosmetisch und haben laut Sony keinen Einfluss auf das Gameplay.

Ermäßigungen für Sony Pictures Core und Gratis-Weekend

Bis zum 12. August 2025 erhalten Premium-Mitglieder 15 Prozent Rabatt auf bis zu 2.000 Filme im digitalen Katalog von Sony Pictures Core. Die Filme sind direkt über die Konsole verfügbar. Das Angebot kann je nach Region variieren und sich ohne Vorankündigung ändern.

Im Rahmen der PlayStation Tournaments wird ab dem 28. Juni 2025 ein spezieller PlayStation-Plus-Cup ausgerichtet. Teilnehmer können sich in verschiedenen Spielen wie “EA Sports FC”, “NBA 2K”, “UFC”, “Madden NFL”, “College Football” oder “Tekken 8” im 1-gegen-1-Modus messen. Zu gewinnen gibt es digitale Ingame-Währung, exklusive PSN-Avatare sowie Film-Credits für Sony Pictures Core.

Parallel dazu findet ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende statt: Vom 28. Juni (12:01 Uhr) bis zum 29. Juni (11:59 Uhr) können auch Spieler ohne aktives PlayStation-Plus-Abo an den Online-Wettkämpfen teilnehmen.

Seit dem Relaunch des Dienstes im Jahr 2022 wurden laut Sony mehr als 500 wechselnde Titel im Spielekatalog angeboten. Einige werden mehr genutzt, die anderen weniger. Die meistgespielten Spiele im Zeitraum vom 1. April bis 28. Mai 2025 unter Extra- und Premium-Mitgliedern sind:

Ghost of Tsushima

God of War Ragnarök

Grand Theft Auto 5

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part 1

Übrigens wurden heute auch die PS-Plus-Spiele für Juli 2025 angekündigt. Welche Neuzugänge in der kommenden Woche in das Abo finden, erfahren Abonnenten in der verlinkten Meldung.

„Noch einmal vielen Dank, dass ihr uns auf unserem Weg mit PlayStation Plus begleitet. Es erwartet euch noch vieles mehr, auf das ihr euch freuen könnt. Zukünftig erwarten euch unter anderem viele weitere tolle Spiele“, so Sony Interactive Entertainment abschließend.

