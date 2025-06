PS Plus Essential im Juli 2025: Neuzugänge für PS5 und PS4 enthüllt

Am heutigen Mittwoch enthüllte Sony Interactive Entertainment die neuen "Gratis"-Titel, mit denen Abonnenten von PlayStation Plus im Juli 2025 versorgt werden. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch freuen dürft.

Nach der Freischaltung der Extra- und Premium-Titel für den laufenden Monat ging es heute mit der offiziellen Ankündigung der Essential-Titel weiter, mit denen alle Abonnenten von PlayStation Plus im Juli 2025 bedacht werden.

Genau wie in den Vormonaten warten auch dieses Mal drei Neuzugänge, die unterschiedliche Genres abdecken. Als Highlight im Juli 2025 dürfte sich „Jusant“ herauskristallisieren, das zum Release sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde. Bei den anderen beiden Essential-Titeln für den Juli 2025 handelt es sich um „The King of Fighters 15“ und „Diablo 4“.

Nachfolgend unsere obligatorische Übersicht zum PS Plus Essential-Line-Up im Juli 2025, die euch verrät, wann die jeweiligen Spiele erschienen und wie sie von den Kritikern sowie den Spielern aufgenommen wurden.

PlayStation Plus Essential im Juli 2025

Diablo 4 – PS5, PS4

Veröffentlicht im Juni 2023

Metascore: 86

User-Score: 2,5

Score im PS Store: 4,03

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The King of Fighters 15 – PS5, PS4

Veröffentlicht im Februar 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,7

Score im PS Store: 4,46

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Jusant – PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 85

User-Score: 7,6

Score im PS Store: 4,59

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der heutigen Ankündigung müsst ihr euch wie gewohnt noch ein paar Tage gedulden, ehe ihr die neuen Spiele für Juli 2025 herunterladen und spielen könnt. Traditionell erfolgt die Freischaltung nämlich am ersten Dienstag nach der offiziellen Ankündigung – also am 1. Juli 2025, meist bereits gegen 11 Uhr am Vormittag.

Als nächstes steht für Abonnenten der entsprechenden Stufen die Enthüllung der Extra- und Premium-Titel für Juli 2025 an. Hier nimmt Sony Interactive Entertainment die Ankündigung am Mittwoch, den 9. Juli 2025 vor. Die Freischaltung wiederum erfolgt am Dienstag nach der Ankündigung und somit am 15. Juli 2025 gegen 10 Uhr.

Zwei der Neuzugänge aus dem Juli sind bekannt: Die beiden PlayStation-Klassiker Twisted „Metal 3“ und „Twisted Metal 4“, die den Weg in den Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium finden.

