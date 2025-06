PS Portal: Update 5.1.0 veröffentlicht – Spieler sind unzufrieden

Sony hat für PlayStation Portal am heutigen 25. Juni 2025 ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Die Bereitstellung erfolgte ohne vorherige Ankündigung und mit äußerst knappen Patchnotes. Viele Nutzer hatten auf funktionale Erweiterungen gehofft, wurden jedoch enttäuscht.

Die offiziellen Patchnotes des Systemsoftware-Updates 5.1.0 nennen zwei Änderungen: eine verbesserte Leistung und Stabilität der Software sowie eine optimierte Benutzerfreundlichkeit auf einzelnen Bildschirmen. Es ist der Standardtext für Updates, die eher im Hintergrund Anpassungen vornehmen. Technische Details oder weiterführende Informationen nannte Sony nicht.

Der Changelog zum PS Portal Update 5.1.0 im Wortlaut:

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

In der Community, etwa im offiziellen Subreddit zum PlayStation Portal, fiel die Reaktion kritisch aus, wie PlayStation LifeStyle berichtet. Mehrere Nutzer berichteten, dass sich die Installation trotz geringer Dateigröße ungewöhnlich lange hinzog. Spürbare Verbesserungen bei der Streaming-Qualität oder im Systembetrieb blieben dem Vernehmen nach aus. Auch bekannte Probleme, etwa Ruckler bei der Remote-Wiedergabe, bestehen offenbar weiterhin.

Einige Kommentare aus der Community fielen sarkastisch aus. So verglich ein Nutzer den „massiven Umfang“ des Updates ironisch mit einem Hardwaretausch: „Das neue Update macht das: ein Upgrade von LCD auf OLED.“ Andere forderten deutlichere Fortschritte bei Cloud-Funktionen oder wünschten sich sichtbare Weiterentwicklungen.

Schon zuvor wurde PlayStation Portal für die eingeschränkte Funktionalität und gelegentliche Verbindungsprobleme kritisiert. Das Gerät setzt vollständig auf Remote Play und Cloud-Streaming. Beides erfordert eine stabile Netzwerkverbindung. Zudem muss die PS5 eingeschaltet sein, sofern nicht über die Cloud gestreamt wird. Eigenständig ausführbare Spiele bietet der Handheld nicht, was sich jedoch auch im moderaten Preis von rund 200 Euro widerspiegelt.

Seit Ende 2024 unterstützt PlayStation Portal für Nutzer mit PlayStation Plus Premium das erwähnte Cloud-Streaming. Ausgewählte PS5-Titel lassen sich so direkt aus der Cloud spielen, ohne dass die PS5 angeschaltet bleiben muss. Diese Funktion befindet sich weiterhin in der Testphase und das aktuelle Update bringt hier keine sichtbaren Neuerungen.

Gerüchte um neuen Sony-Handheld

Gerüchten zufolge arbeitet Sony bereits an einem vollwertigen Handheld, der irgendwann vor oder nach der PS6 erscheinen könnte – vielleicht sogar parallel zur neuen Konsole. Wirklich verlässliche Informationen liegen zur Hardware nicht vor, aber allerlei Gerüchte und Hinweise:

Microsoft ist derweil einen Schritt weiter, wenn auch „nur“ in Kooperation mit Asus. Mit dem ROG Xbox Ally (X) wurde ein Windows-basierter Handheld mit Xbox-Branding angekündigt, der noch in diesem Jahr in zwei Varianten auf den Markt kommen soll.

