Cronos The New Dawn: Physischer Release in Europa gesichert? Bloober schafft Klarheit

Cronos The New Dawn:

Bloober Team hat kürzlich bestätigt, dass der Horror-Titel „Cronos: The New Dawn“ in Nord- und Südamerika als physische Version erscheint. Doch wie sieht es in Europa aus? Eine aktuelle Mitteilung des polnischen Studios schafft Klarheit.

Vor wenigen Tagen lieferten die Entwickler von Bloober Team ein Update zur Veröffentlichung von „Cronos: The New Dawn“ im Herbst. Wie das polnische Studio bekannt gab, schloss es sich mit Skybound Games zusammen, um den Horror-Titel in einer physischen Version zu veröffentlichen.

Da die Ankündigung zunächst nur für Nord- und Südamerika galt, stellten sich Spieler in Europa natürlich die Frage, ob auch hierzulande mit einem Release auf Disk zu rechnen ist. Diesbezüglich schafften die Verantwortlichen von Bloober Team in einer aktuellen Mitteilung Klarheit und kündigten eine Zusammenarbeit mit Bandai Namco Games an.

Der Publisher wird in Europa den Vertrieb von „Cronos: The New Dawn“ übernehmen und das Horror-Abenteuer in einer physischen Version für PS5 und PC veröffentlichen. Auch für die Vermarktung und das Marketing auf dem europäischen Markt ist Bandai Namco Games verantwortlich.

Partnerschaft soll Bloobers Präsenz im stationären Handel stärken

In der offiziellen Ankündigung weisen die Verantwortlichen von Bloober Team darauf hin, dass die Partnerschaft mit Bandai Namco Games dem polnischen Studio dabei hilft, seine Präsenz im stationären Handel auszubauen.

„Die Partnerschaft mit einem so renommierten Unternehmen ermöglicht es uns, Spieler zu erreichen, die physische Editionen schätzen“, sagte Piotr Babieno, CEO von Bloober Team.

„Ein wichtiger Pfeiler unserer Strategie. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Erweiterung der globalen Präsenz von Bloober Team dar.“

„Wir sind unglaublich stolz darauf, mit einem so talentierten Studio wie Bloober Team zusammenzuarbeiten. Cronos verspricht ein spannendes kreatives Projekt und eine fantastische Ergänzung unseres Portfolios zu werden“, ergänzte Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development bei Bandai Namco Games.

Wann „Cronos: The New Dawn“ erscheint, ist weiterhin unklar. Nach wie vor spricht Bloober Team lediglich von einem geplanten PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Release im Herbst 2025.

Die neue Horror-Marke von Bloober Team

Bloober Team kündigte „Cronos: The New Dawn“ im vergangenen Jahr offiziell an und sprach von einer neuen Horror-Marke, die uns in eine fiktive Zukunft entführt, in der osteuropäischer Brutalismus und retro-futuristische Technik zusammentreffen. Des Weiteren versprechen die Entwickler eine spannende Geschichte, in der Vergangenheit und Zukunft miteinander verwoben werden.

„In der Vergangenheit erlebst du, wie die Welt mit dem Wandel ringt, einem verheerenden Ereignis, das die Menschheit für immer verändern sollte. Im verwüsteten Ödland der Zukunft erwartet dich ein ununterbrochener Überlebenskampf gegen gefährliche Scheusale, die sowohl deine Reflexe als auch dein taktisches Geschick auf die Probe stellen“, heißt es zu „Cronos: The New Dawn“ weiter.

