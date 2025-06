Death Stranding 2: Spoilergefahr im Final Trailer und einstige Zweifel von Hideo Kojima

“Death Stranding 2" feiert heute den offiziellen Launch, was mit einem umfangreichen Trailer einhergeht, der noch einmal auf das neuste Werk von Hideo Kojima und seinem Team blicken lässt. Der Designer äußerte sich in einem Social-Media-Beitrag zudem zu seinen Zweifeln während der Produktion.

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit und einer pandemiebedingt erschwerten Produktionsphase ist “Death Stranding 2: On the Beach” seit dem heutigen 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5 erhältlich. Besitzer der Deluxe- oder Collector’s Edition konnten bereits ab dem 24. Juni loslegen.

Zum Release präsentiert Kojima Productions einen finalen Trailer, der einige Story-Elemente vorwegnehmen könnte. Er zeigt Szenen, die Handlungsmomente aufgreifen. Wer Spoiler vermeiden möchte, sollte den weiter unten eingebetteten Trailer daher besser überspringen.

Entstehungsgeschichte unter schwierigen Bedingungen

„Death Stranding 2 ist jetzt erhältlich“, schrieb Hideo Kojima an anderer Stelle und verwies darauf, dass es heute regnet. Vielleicht, weil er ein „Regen-Typ“ sei. „Ich hoffe jedenfalls, euch allen gefällt das Spiel“, so der Game-Designer weiter. Dabei erinnerte er an die Herausforderungen der Pandemiezeit: „Während der Pandemie hatte ich manchmal das Gefühl, dass wir dieses Spiel nie fertigstellen würden.“ Es geschafft zu haben, sei „überwältigend“, insbesondere unter den Bedingungen der vergangenen Jahre.

Die Entwicklung von “Death Stranding 2” begann kurz nach dem Director’s Cut des ersten Teils, der 2019 veröffentlicht wurde. Das Skript für die Fortsetzung war laut Kojima bereits zu Beginn der Pandemie abgeschlossen. Dennoch geriet der Entwicklungsprozess durch Lockdowns und die Umstellung auf Remote-Arbeit ins Stocken. Diese Erfahrungen hätten ihn nachhaltig geprägt, erklärte Kojima zuvor. Sein Wunsch, „Spiele zu entwickeln, die es noch nicht gibt“, sei dadurch noch stärker geworden.

Der zweite Teil ist letztlich keine bloße Fortsetzung, sondern eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Konzepts: neue Figuren, neue Umgebungen, verbesserte Spielmechaniken. Die Geschichte rund um Sam Porter Bridges wird fortgeführt und um neue Elemente ergänzt, darunter ein erweitertes Gunplay, zusätzliche Fortbewegungsoptionen und vertiefte soziale Interaktionen im Spiel.

Zum Launch können sich Fans den finalen Trailer anschauen.

Die Reaktionen auf “Death Stranding 2” fielen überwiegend positiv aus. Besonders hervorgehoben werden die technische Umsetzung, die visuelle Qualität sowie die ambitionierte Erzählstruktur. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen: Einige bemängeln, dass das Erzähltempo gemächlicher oder weniger fokussiert sei als im Vorgänger.

“Death Stranding 2: On the Beach” wurde exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Neben der Standardversion sind auch eine Deluxe- und eine Collector’s Edition erhältlich. Beide kommen mit zusätzlichen Inhalten daher.

