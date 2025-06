Death Stranding 2: „Ich werde es nicht tun“ – wichtige Entscheidung schon zu Beginn?

In "Death Stranding 2: On the Beach" muss Sam wieder seine Wanderstiefel auspacken. Doch was passiert, wenn man den Auftrag einfach ablehnt?

Am 26. Juni 2025 erscheint „Death Stranding 2: On the Beach“ exklusiv für die PlayStation 5. Käufer der digitalen Deluxe Edition oder der Collector’s Edition des Spiels durften jedoch bereits bis zu 48 Stunden früher einsteigen. Diese Spieler erlebten schon das Dilemma, das gleich am Anfang auf die Nutzer wartet.

Denn nach den Ereignissen aus dem 2019 erschienenen „Death Stranding“ hat der Protagonist Sam seine Lieferwerkzeuge eigentlich an den Nagel gehängt und will mit dem chiralen Netzwerk nichts mehr zu tun haben. Dann taucht jedoch Fragile auf und bittet Sam, auch Mexiko an das Netzwerk anzuschließen. Doch was passiert, wenn ihr den Auftrag ablehnt?

Achtung Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

„Ich werde es nicht tun“

In „Death Stranding 2“ lebt Sam Porter Bridges mit Baby Lou zurückgezogen in einer abgelegenen Gegend in Mexiko. Plötzlich taucht Fragile auf und bietet Sam an, die Reichweite des chiralen Netzwerks auch auf Mexiko auszuweiten.

Sam erhält mehrere Auswahlmöglichkeiten und kann Fragile über die Hintergründe ihrer Bitte ausfragen. Dadurch erhalten die Spieler weitere Informationen zu den Ereignissen und der Spielwelt. Irgendwann erhält Sam jedoch auch die Möglichkeit, den Auftrag einfach abzulehnen.

Doch was passiert, wenn die Spieler „Ich werde es nicht tun“ auswählen? Wird die doch recht überraschende Dialogoption ausgewählt, ist „Death Stranding 2: On the Beach“ keineswegs vorbei. Stattdessen handelt es sich um ein recht lustiges Easter Egg, bei dem die Nutzer Szenen zu sehen bekommen, die ihnen sonst verwehrt bleiben würden.

Kojimas Murmeltiertag

Entscheiden sich die Spieler für die Auswahlmöglichkeit „Ich werde es nicht tun“, wird der Bildschirm schwarz. Danach beginnt eine heimelige Szene, in der Sam Essen zubereitet und Lou spielt. Sam lobt seinen „kleinen Porter“, während die Kamera auf eine Wand mit Bildern schwenkt. Es wird ein Bild mit Sam und Fragile fokussiert, die über den Auftrag sprechen. So gelangt man zurück zu der Dialogoption.

Erneut liegt die Wahl bei den Spielern, die wieder „Ich werde es nicht tun“ auswählen können, wenn sie es denn wollen. Wieder läuft die Szene mit Sam und Lou, nun aber schwenkt die Kamera auf ein Bild, das noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht. An den Anfang des Spiels nämlich, als Sam einen beschwerlichen Weg durch eine karge, felsige Wüstenlandschaft einschlagen muss, um zu seiner Behausung zu kommen.

„Nein, nein“, schreit daraufhin Sam, der anscheinend nicht so weit in der Zeit zurückreisen will. Die Kamera schwenkt daraufhin wieder auf das Bild mit Sam und Fragile um.

Was haltet ihr von diesem lustigen Easter Egg? Habt ihr euch sofort dafür entschieden, den Auftrag anzunehmen?

