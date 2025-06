Dying Light 2: Neues Update 1.23 bringt UGC-Fest-Event, Balatro-Crossover und mehr – Changelog

Obwohl die Veröffentlichung von „Dying Light 2“ bereits mehr als drei Jahre zurückliegt, versorgt Entwicklerstudio Techland das Zombie-Spektakel nach wie vor mit frischen Updates. So steht ab sofort auch die neue Sommer-Aktualisierung mit der Versionsnummer 1.23 zum Download bereit.

Und neben den gewohnten Fehlerbehebungen und Verbesserungen können sich die Spieler auch auf neue Inhalte freuen. Highlight dürfte das UGC-Fest-Event sein. Zudem wird eine Kollaboration mit dem erfolgreichen Indie-Kartenspiel „Balatro“ geboten. Eine vollständige Übersicht über alle Inhalte von Update 1.23 liefert das Changelog.

Community-Inhalte, Crossover und Fehlerbehebungen

Der Startschuss für das UGC-Fan-Event fiel bereits am heutigen Donnerstag, passend zum Release des neuen Updates. Spieler können von nun an vier Wochen lang von der Community erstellte Karten erkunden, die im wöchentlichen Rhythmus wechseln. Außerdem können neue Grafik- und Waffen-Mods genutzt werden und besondere Kopfgelder abgeschlossen werden, um exklusive Belohnungen freizuschalten.

Das Crossover mit „Balatro“ beschert Spielern hingegen das sogenannte „Freund von Aiden“-Paket, bestehend aus einem neuen Outfit, Dolch, Gleitschirm und einem visuellen Effekt, der an das Indie-Spiel angelehnt ist. Um die neuen Inhalte freizuschalten, müssen auf dem Basar und im Fischauge spezielle Poster gefunden werden, wodurch kurze Nebenquests aktiviert werden.

Darüber hinaus bringt das Update auch jede Menge Bugfixes mit sich und verbessert so die allgemeine Spielqualität und das Gameplay. So wurden unter anderem auch mehrere Änderungen am Spielablauf vorgenommen, wodurch beispielsweise die Standardimmunität um 50 Prozent erhöht wird. Einen Überblick über alle Änderungen liefern die Patch Notes.

Dying Light 2 – Update 1.23 Changelog

UGC Fest (26. Juni – 23. Juli)

Wöchentlich wechselnde, von der Community erstellte Karten mit speziellen Kopfgeldern und freischaltbaren Belohnungen:

26. Juni – 2. Juli: LFG, Lunar Heist, Dying Guys

3. Juli – 9. Juli: Desert Fury, The Intersection, Harran Prison

10. Juli – 16. Juli: Holy Bullets, Aiden’s Nightmare, Island Marathon

17. Juli – 23. Juli: Ancient Colosseum, Ruins of Hope, Fish Hunt

Einführung neuer Grafik- und Waffen-Mods. Verdiene exklusive Gegenstände und entdecke die Kreativität der Community.

Freund-von-Aiden-Paket (Balatro-Kollaboration)

Jimbo-Outfit

Zeremonieller Dolch

Gleitschirm „Flieg blind“

Joker-Glücks-Talisman (reaktiver visueller Effekt)

Spiel-Updates und Fehlerbehebungen

Koop

Es wurde behoben, dass die Sitzungsliste bei der Verwendung von „Hilferuf“ volle Spiele anzeigte.

Es wurden Fehler bei der Sichtbarkeit von Freunden behoben, die Einladungen verhinderten.

Der schwarze Bildschirm in „Der einzige Ausweg“ während der Verfolgung von Hubert wurde behoben.

Anzeigefehler von Modellen im Menü wurden korrigiert.

Es wurde ein Massen-Respawn-Fehler behoben, der alle Spieler betraf, wenn der Host zuletzt stirbt.

Turm-Raid

Es wurde ein Fehler bei der Controller-Eingabe für das Inventar behoben.

Zeichenketten/Tasten für die Aufrüstung von Blaupausen wurden neu zugeordnet.

Fehler in der Wegfindungsanimation von Infizierten wurden behoben.

Das Clippen von Waffen bei Sprüngen im Aufzug wurde behoben.

Die Layouts der Etagen 1, 8 und 18 wurden angepasst.

Gameplay

Die Standardimmunität wurde um 50 % erhöht.

Ein Fehler beim Verschwinden von Renegaten in der Quest „Crystal White“ wurde behoben.

Doppelte Elementarwaffen in Jais Laden wurden behoben.

Ein Exploit, bei dem die Ausdauer durch Ausweichen abgebrochen werden konnte, wurde behoben.

Die verzögerte Zieh-Animation von Stangenwaffen bei Luftangriffen wurde behoben.

Das Angriffsverhalten von Waltz wurde angepasst.

Die Sichtbarkeit der Aufrüstung für die Infizierten-Klinge wurde korrigiert.

Aufrüstungen von Verstärkungs-/Ermächtigungs-Mods wurden auf Stufe 8 ermöglicht.

Ein fehlerhaftes Pop-up für den Fotomodus wurde korrigiert.

Unstimmigkeiten bei der Seltenheit von Blaupausen wurden behoben.

Gelände-/Feststeckfehler im Prolog wurden behoben.

Die Logik für die Animationen bei Niedergeschlagenheit/Tod wurde verbessert.

Die Kompatibilität des Steintalismans wurde klargestellt (nur Hitze, Schock, Gift).

Technische Fehlerbehebungen

Die Verwendung von DLC-Waffen nach der Entfernung des DLCs wurde verhindert.

Startfehler bei bestimmten PS4-/PS5-Versionen wurden behoben.

Weit verbreitete Fehler bei der Innenbeleuchtung wurden behoben.

Xbox: Ein Fehler wurde behoben, bei dem Mods nach dem Neustart zurückgesetzt wurden.

Ein Fehler, bei dem kein Ton vorhanden war und das Spiel abstürzte, wenn die Stadtkarte verlassen wurde, wurde behoben.

Verschiedene Telemetrie-bezogene Abstürze wurden behoben (PS und Xbox).

Die Beschädigung von Speicherständen bei Unterbrechung einer Zwischensequenz wurde behoben.

Ein Fehler bei der Sprint-Block-Animation auf dem Gamepad wurde behoben.

Fehlende Untertitel für das Feuerwehr-Bundle wurden hinzugefügt.

Die Benutzeroberfläche für Solas Belohnungsbildschirm wurde verbessert.

Das Verhalten von Gelände und Vegetation im Prolog und in Zwischensequenzen wurde korrigiert.

Dying Light: The Beast erscheint im August

Währenddessen wird im übernächsten Monat mit „Dying Light: The Beast“ auch das nächste Spiel der Reihe erscheinen. Ursprünglich begann die Entwicklung als Erweiterung für den zweiten Teil, doch nachdem die Inhalte immer zahl- und umfangreicher wurden, entschied sich Techland dazu, ein eigenständiges Spiel daraus zu machen. Und obwohl es die Zahl 3 nicht im Titel trägt, behandeln es die Entwickler inoffiziell wie „Dying Light 3“.

Spieler können sich unter andrem auf ein Wiedersehen mit Kyle Crane, dem Protagonisten des ersten Spiels freuen, den es in die einstige Touristenhochburg Castor Woods verschlägt, die mittlerweile von den Untoten überlaufen wurde. Dass die Spielwelt jede Menge Abwechslung zu bieten hat, präsentierten die Entwickler erst kürzlich in einem neuen Trailer.

Erscheinen wird „Dying Light: The Beast“ am 22. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Versionen für die PS4 und Xbox One sollen bis Jahresende nachgereicht werden. Und wer im Besitz der Ultimate Edition von „Dying Light 2“ ist, kann das kommende Spiel kostenlos herunterladen.

