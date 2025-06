Dying Light The Beast: Rückkehr der „verlorenen DNA“? Entwickler gibt Fehler bei Dying Light 2 zu

„Dying Light 2“ hat einen Teil seiner ursprünglichen Identität geopfert, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Diesen Fehltritt gab Franchise Director Tymon Smektala jetzt in einem Interview zu. Doch mit dem kommenden „Dying Light: The Beast“ soll die „verlorene DNA“ wiedererlangt werden.

Gute Nachrichten für alle „Dying Light“-Fans: Nachdem der 2022 veröffentlichte zweite Teil, der übrigens erst heute ein neues Update spendiert bekam, einige Aspekte, die das erste Spiel so beliebt machten, vergessen ließ, plant Entwickler Techland mit dem kommenden „Dying Light: The Beast“ eine Art Wiedergutmachung zu leisten und zurückzubringen, was verloren gegangen ist.

Darüber sprach Franchise Director Tymon Smektala jetzt in einem Interview mit GamesRadar+. Nachdem man mit „Dying Light“ als „Außenseiterstudio“ ein „so umwerfendes Spiel“ abliefern konnte, sei mit der Fortsetzung ein Teil der ursprünglichen Identität auf der Strecke geblieben. Obwohl „Dying Light 2“ „kommerziell erfolgreich“ war, habe man laut Smektala „vielleicht ein paar Fehler gemacht“.

„Wollen beweisen, dass wir wissen, was Dying Light zu Dying Light macht“

Der größte Fehltritt: Der Versuch, „Dying Light 2“ mehr Spielern schmackhaft zu machen. Laut Smektala wollte man „das Spiel für ein breiteres Publikum etwas zugänglicher gestalten“ und habe aus diesem Grund „einen Teil der Dying Light-DNA geopfert“. So habe Techland seine treusten Fans mit dem Versuch, aus dem Nachfolger ein „hochpreisiges AAA-Spiel“ zu machen, enttäuscht.

Smektala zufolge sagten die Fans: „Das ist es nicht, das ist nicht das, was euch so besonders gemacht hat.“ Und deshalb wolle man mit „Dying Light: The Beast“ die verloren gegangene DNA zurückerlangen. „Wir wollen beides liefern. Wir wollen AAA-Qualität liefern, aber gleichzeitig wollen wir beweisen, dass unser Mojo nicht verloren gegangen ist, dass unser Mojo noch da ist und dass wir wissen, was Dying Light zu Dying Light macht“, so der Franchise Director.

Er ergänzte: „Und wenn die Spieler sagen: Wow, das fühlt sich an wie Dying Light 1, und es sieht so fantastisch aus, es ist ein so ausgefeiltes Spiel, dann werden wir, denke ich, sehr, sehr glücklich sein.“

The Beast ist für Techland Dying Light 3

Obwohl „Dying Light: The Beast“ zunächst als Erweiterung für den zweiten Teil geplant war, können sich die Spieler auf ein vollständiges und laut Techland vor allem auch auf ein sehr gutes Spiel freuen. Wie Smektala bereits in einem anderen Interview verraten hatte, wolle man mit dem kommenden Teil das bislang beste Spiel der Reihe abliefern.

Die Zuversicht kommt durch „all die Erfahrung, die wir aus dem ersten und dem zweiten Spiel gewonnen haben […]. Wir sind sehr zuversichtlich, was Dying Light: The Beast angeht“, sagte er. Und er ging sogar so weit, zu sagen: „Dies ist ein neues Spiel. Vor einigen Monaten haben wir angefangen, The Beast als den nächsten Teil der Dying Light-Reihe zu betrachten. Es enthält vielleicht nicht die Zahl 3, aber für uns ist es Dying Light 3“.

„Dying Light: The Beast“ wird ab dem 22. August 2025 erhältlich sein – zunächst aber nur für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die ursprünglich ebenfalls angekündigte PS4- und Xbox One-Version soll hingegen bis zum Jahresende nachgereicht werden. Dadurch soll sichergestellt werden, tatsächlich das bislang beste „Dying Light“ abzuliefern.

