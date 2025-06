Gran Turismo 7: Update 1.60 für PS5 & PS4 veröffentlicht – Alle Neuerungen im Überblick

Nach der gestrigen Ankündigung steht das neueste Content-Update zu „Gran Turismo 7“ ab sofort in Form eines kostenlosen Downloads auf der PS5 und der PS4 bereit.

Wie bereits in der offiziellen Enthüllung bestätigt, umfasst das Update 1.60 zum einen drei neue Fahrzeuge. Freunde des Rally-Sports dürfen sich beispielsweise auf einen legendären Klassiker in Form des Lancia Delta HF Integrale Rally Car ‘92 freuen, mit dem es dem italienischen Hersteller seinerzeit gelang, sich sechs WRC-Weltmeister-Titel in Folge zu sichern.

Bei den anderen beiden Neuzugängen handelt es sich um den Citroën BX 19 TRS ‘87 und den Peugeot SUV 2008 Allure ‘21.

Neue Weltstrecken und weitere Inhalte

Bei den drei Fahrzeugen bleibt es natürlich nicht. Zu den weiteren Inhalten gehört die Möglichkeit, auf der PS5 auf einer weiteren Strecke gegen den KI-Renn-Agenten Gran Turismo Sophy anzutreten: „Alsace – Dorf“.

Darüber hinaus fügte Polyphony „Schottland“ als empfohlene Kuration zu Scapes hin und liefert neue Veranstaltungen für die Rennstrecken.

Genau wie in den letzten Updates nahmen die Entwickler zudem kleinere Anpassungen am Spiel an sich vor und weiteten den Motorenwechsel auf weitere Fahrzeuge aus.

Der nachfolgende Changelog liefert euch alle Details zu den gebotenen Inhalten und Verbesserungen des frisch veröffentlichten Content-Updates.

1. Neue Fahrzeuge

Drei neue Fahrzeuge erweitern den Fuhrpark von Gran Turismo 7:

Citroën BX 19 TRS ‘87

Verfügbar beim Autohändler „Gebrauchte Autos“

Verfügbar beim Autohändler „Gebrauchte Autos“ Lancia Delta HF Integrale Rally Car ‘92

Verfügbar beim Autohändler „Legendäre Autos“

Verfügbar beim Autohändler „Legendäre Autos“ Peugeot SUV 2008 Allure ‘21

Verfügbar bei Brand Central

2. Gran Turismo Sophy (PS5-exklusiv)

Die KI-Renntechnologie Gran Turismo Sophy ist jetzt auf einer weiteren Strecke verfügbar:

Alsace – Dorf

Hinweis: Der Modus ist nur auf der PS5 spielbar.

3. Neue Weltstrecken-Veranstaltungen

Folgende Events wurden den Weltstrecken hinzugefügt:

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs (rückwärts)

Veranstaltung: Sunday Cup

Veranstaltung: Sunday Cup Colorado Springs – See

Veranstaltung: „World Rally“-Herausforderung Gr.B

Veranstaltung: „World Rally“-Herausforderung Gr.B Watkins Glen – Kurzstrecke

Veranstaltung: Europäischer Sunday Cup 400

4. Café-Erweiterung

Ein neues Extra-Menü wurde hinzugefügt:

Extra-Menü Nr. 46: „Sammlung: Mercedes-Benz“

Freigeschaltet ab Sammlerstufe 50

5. GT-Auto – Wartung & Service

Ab Sammlerstufe 50 kann bei folgenden Fahrzeugen ein Motorwechsel durchgeführt werden:

Lexus RC F ‘14

Nissan Silvia K’s Dia Selection (S13) ‘90

Nissan Silvia K’s Type S (S14) ‘94

Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) ‘89

Subaru BRZ S ‘21

6. Scapes – Neue Kulisse

Schottland wurde als neue empfohlene Kuration in Scapes hinzugefügt.

Weitere Verbesserungen und Anpassungen

Physik & Anzeige

Das Hybridsystem des Nissan GT-R LM NISMO ‘15 wurde überarbeitet.

Fehlerhafte Anzeigen für Öl- und Batteriewerte in Cockpitansicht bei Lobby-Rennen wurden korrigiert.

Controller

Ein Fehler bei Fanatec-Lenkrädern mit Drehschaltern wurde behoben.

Scapes

Fehler bei den empfohlenen Kurationen „Chromatisches Fahren“ (Tokio – Ichikawa) und „Kamera längs drehen“ (Kabukichō) wurden beseitigt.

Lokalisierung

Diverse Übersetzungsfehler wurden korrigiert.

Sonstiges

Weitere kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen.

„Gran Turismo 7“ erschien im März 2022 für PS5 und PS4.

