LittleBigPlanet: Remaster für PS5? Hinweise auf Neuauflage verdichten sich

Die „LittleBigPlanet"-Reihe ist in den vergangenen Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Allerdings bahnt sich eine Wiederbelebung an, zunächst mit einem Remaster?

Ein möglicher Hinweis im Netz ließ Spekulationen über die mögliche Rückkehr eines PlayStation-Klassikers aufkommen. Die Rede ist von einer technisch und inhaltlich überarbeiteten Version eines der einflussreichsten Jump-’n‘-Run-Spiele der letzten 15 Jahre.

Laut einem aktuellen Eintrag auf der Plattform IMDB soll eine Neuauflage des ersten „LittleBigPlanet“ in Arbeit sein. Gelistet wird dort ein „LittleBigPlanet Remastered“, das exklusiv für die PS5 erscheinen und eine Reihe neuer Inhalte sowie eine überarbeitete Grafik enthalten soll. In der Beschreibung ist von einem „All-in-One-Remaster-Erlebnis“ mit „atemberaubender, neu gestalteter Grafik, neuen Inhalten und mehr“ die Rede.

Bereits in den Tagen zuvor kursierten Gerüchte über ein mögliches „LittleBigPlanet Remastered“ im Internet, die auch in unserem Forum diskutiert wurden. Dabei war sowohl von einem Remaster als auch von einem „Teil 4“ für die PS5 die Rede, was bei vielen die Hoffnung auf ein „LittleBigPlanet 4“ weckte.

Offiziell bestätigt ist die Remaster-Version keinesfalls. Weder Sony Interactive Entertainment noch ein Entwicklerstudio haben eine entsprechende Ankündigung gemacht. Auch der IMDb-Eintrag stellt keine finale Bestätigung dar. Einträge können von Usern angelegt werden. Immerhin verlangen die Betreiber Informationen, mit denen sich die Existenz eines Titels überprüfen lässt. Das können zum Beispiel „Erwähnungen aus seriösen Quellen“ sein.

Seit 2008 hüpft Sackboy durch kreative Level

Das ursprüngliche „LittleBigPlanet“ wurde 2008 von Media Molecule für die PS3 entwickelt. Es setzte früh auf nutzergenerierte Inhalte und etablierte mit Sackboy eine der bekanntesten Figuren im PlayStation-Portfolio. Spieler konnten nicht nur eigene Level entwerfen, sondern auch komplexe Mechaniken und Designs erschaffen und mit der Community teilen. Der kreative Anspruch fand sich im Leitsatz „Play, Create, Share“ wieder.

Das Gameplay kombiniert klassische 2,5D-Plattformmechaniken mit Physikrätseln, anpassbaren Spielfiguren und einem markanten visuellen Stil. Die technischen Möglichkeiten der PS5 würden bei einer Remaster-Version vor allem im Bereich Grafik, Ladezeiten und Online-Funktionalität neue Potenziale eröffnen – vor allem in Hinglick auf die Erfolge von „Astro Bot“ auf der PS5:

Die Fortsetzung „LittleBigPlanet 2“ erschien 2011 mit erweitertem Editor und neuen Spielfunktionen. „LittleBigPlanet 3“, entwickelt von Sumo Digital, folgte 2014 für PlayStation 3 und 4. Seit Oktober 2024 ist der Titel nicht mehr im PlayStation-Store erhältlich. Ebenfalls wurde die Serie durch Ableger für PS Vita, PSP und Mobilgeräte ergänzt.

Was meint ihr: Würde euch eine Rückkehr der „LittleBigPlanet“-Reihe reizen? Hättet ihr Interesse an einem Remaster oder sogar an einem echten Nachfolger?

Weitere Meldungen zu LittleBigPlanet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren