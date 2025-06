MindsEye: „Warum ein unfertiges Spiel veröffentlichen?“ – Hauptdarsteller äußert Unverständnis über den „kaputten Launch“

Build a Rocket Boy, das neue Studio vom langjährigen Rockstar-Games-Veteran und „GTA“-Entwickler Leslie Benzies, veröffentlichte am 10. Juni mit „MindsEye“ sein Debüttitel. Doch der Start entwickelte sich schnell zu einem Debakel, da sich das Actionspiel in einem unzumutbaren Zustand präsentierte.

Grafikfehler, schlechte Performance und Bugs machten das Spiel für viele Spieler fast unspielbar. Die Enttäuschung war groß, und selbst Sony ergriff eine ungewöhnliche Maßnahme und ermöglichte Rückerstattungen – was zuvor nur beim desaströsen Launch von „Cyberpunk 2077“ der Fall war. Die Entwickler zeigten sich „untröstlich“ und versprachen schnelle Updates, doch auch die Aktualisierungen konnten die Probleme bislang nicht vollständig beheben.

Aber nicht nur die Spieler sind äußerst frustriert. Auch Alex Hernandez, der in „MindsEye“ Protagonist Jason Diaz mimt, ist alles andere als glücklich. In einem Videointerview (via VideoGamer) brachte er jetzt unmissverständlich seine Enttäuschung und seinen Ärger zum Ausdruck.

MindsEye-Darsteller teilt die Frustration der Spieler

Als Schauspieler und Gesicht von „MindsEye“, der darüber hinaus auch selbst ein Videospieler ist, erklärte Hernandez im Gespräch mit Check It TV, wie „frustriert“ er über den Zustand von „MindsEye“ sei. „Für mich als Verbraucher und Spieler ist die Frustration groß“, so der Darsteller von Diaz. „Warum sollte man als Unternehmen etwas veröffentlichen, das scheinbar noch nicht fertig ist?“

Hernandez vermutete außerdem, dass die Frustration der Spieler auch mit Leslie Benzies zusammenhängen könnte. Viele hätten womöglich die Qualität von „GTA 5“ erwartet, für das Benzies hauptverantwortlich war. Allerdings, so Hernandez, habe das neue Studio möglicherweise feststellen müssen, dass es im Gegensatz zu Rockstar nicht einfach „ein Problem mit Geld lösen“ könne.

„Wenn es fehlerhaft ist, ist es fehlerhaft“

Verzeihen sollte man Build a Rocketboy den kaputten Launch von „MindsEye“ laut Hernandez jedoch nicht: „Es ist mir egal, wer du bist. Es ist mir egal, ob das dein erstes oder dein hundertstes Spiel ist. Wenn es fehlerhaft ist, ist es fehlerhaft.“

„Glitches sind nicht gut“, fuhr er fort. „Die Leute wollen keine Glitches in ihrem Spiel. Das ist doch eine ziemlich allgegenwärtige Aussage, oder? Wenn das also stimmt und die Leute Ihnen sagen, dass es Glitches gibt – hören sie zu. Das ist vielleicht angebracht, wenn sie das Spiel verkaufen wollen.“

Letztendlich wünscht sich Hernandez, dass mehr Spiele „einen Präzedenzfall“ schaffen, sodass mehr Entwickler „so lange warten, bis sie fertig sind“, anstatt die Spiele in einem fehlerhaften Zustand zu veröffentlichen. Dennoch wünsche er Build a Rocket Boy „viel Erfolg, schon allein, weil die Gaming-Szene dadurch gesünder wird, weil die Leute sagen: Wow, was für ein Erfolg! Spiele sind der Hammer. Vielleicht gibt es ja noch mehr davon, vielleicht.“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Alex Hernandez in einem fehlerhaft gestarteten Spiel die Hauptfigur spielt. Bereits in „Mafia 3“ verkörperte er Lincoln Clay und auch hier kam es zum Release zu Performance-Problemen und Bugs – wenn auch nicht in dem Ausmaß wie „MindsEye“. Zudem konnte „Mafia 3“ die Spieler auch durch andere Qualitäten überzeugen.

