PS Plus Premium: Wachstum unaufhaltsam? Sony äußert sich zum Erfolg

PlayStation Plus konnte erneut zulegen, was vor allem für die höchste Stufe Premium gilt. Wie Nick Maguire, Vizepräsident für globale Dienste bei PlayStation, in einem Interview bestätigte, ist die Zahl der Abonnenten der Premium-Stufe innerhalb der letzten zwölf Monate um 18 Prozent gestiegen.

Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da in der Community zuvor vielfach Kritik an der Preisstruktur und dem wahrgenommenen Gegenwert der Premium-Mitgliedschaft laut wurde. Maguire zufolge plant Sony, gezielt weiter in die Premium-Stufe zu investieren: „Die Qualität der Spiele wird sich, wie die Leute hoffentlich zu schätzen wissen, wahrscheinlich von Jahr zu Jahr verbessern.“

Zur Gesamtzahl der PlayStation-Plus-Abonnenten äußerte sich das Unternehmen nicht. Die letzte bekannte Zahl lautet 47,4 Millionen Abonnenten und wurde bis März 2023 erreicht. Bestätigt wurde immerhin, dass die Spielzeit aller Nutzer weltweit inzwischen über zwei Milliarden Stunden beträgt.

Auch auf Fragen nach einer möglichen Preiserhöhung reagierte Maguire nicht konkret. Hinweise deuten darauf hin, dass entsprechende Anpassungen in Planung sein könnten. Eine offizielle Bestätigung steht aus.

PlayStation Plus besteht aus drei Mitgliedsstufen: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe umfasst grundlegende Funktionen wie Online-Multiplayer, monatliche Spiele und exklusive Rabatte. Die Extra-Stufe bietet darüber hinaus einen umfangreichen Spielekatalog mit PS4- und PS5-Titeln. Die Premium-Stufe erweitert das Angebot zusätzlich um Cloud-Streaming, Spieltestversionen aktueller Titel sowie eine Auswahl klassischer PlayStation-Spiele.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens von PlayStation Plus hat Sony mehrere zeitlich begrenzte Aktionen angekündigt. Premium-Abonnenten erhalten unter anderem Zugang zu Testversionen von „WWE 2K25“ und „Monster Hunter Wilds“ sowie 15 Prozent Rabatt auf Filme bei Sony Pictures Core.

Vom 27. bis 29. Juni werden im PlayStation Store zudem exklusive Rabatte angeboten. Ergänzend dazu gibt es ein kostenloses „Valorant“-Paket, einen PS-Plus-Cup sowie ein freies Online-Multiplayer-Wochenende.

Aktuelle Inhalte und Vorteile im Juli 2025

Auch im Juli 2025 wird das Angebot von PlayStation Plus erweitert, zunächst mit den Neuzugängen für die Essential-Stufe. Hierbei handelt es sich um “Diablo 4”, “The King of Fighters 15” und “Jusant”, wie wir seit der gestrigen Ankündigung wissen. Diese stehen Abonnenten der Essential-, Extra- und Premium-Stufe gleichermaßen zur Verfügung.

Die Ankündigungen der neuen Inhalte für PS Plus Extra und Premium folgen traditionell zwei Wochen später, voraussichtlich am 9. Juli 2025. Allerdings lässt sich der genaue Zeitpunkt inzwischen schwerer vorhersagen, da Sony zunehmend von festen Veröffentlichungsterminen abweicht und spontane Ankündigungen bevorzugt.

