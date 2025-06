Switch 2: Nintendo sagt Moddern den Kampf an – Maßnahmen eine Gefahr für Gebrauchtkäufer?

Bereits kurz vor dem erfolgreichen Launch der Switch 2 entdeckten aufmerksame Nutzer auf der offiziellen Website den Hinweis, dass sich Nintendo das Recht vorbehält, Switch-2-Konsolen bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen dauerhaft zu sperren.

In den Tagen nach der Markteinführung meldeten sich mehrere Bastler zu Wort, die Modifikationen an ihrer Switch 2 vornahmen und bestätigten, dass Nintendo diese Ankündigung rigoros in die Tat umsetzt. Wie sich nun zeigt, trifft es jedoch nicht nur Modder, die das Risiko einer Sperre bewusst eingegangen sind.

Laut Berichten auf Plattformen wie Reddit sind zuletzt immer wieder Käufer betroffen, die ihre Switch 2 gebraucht erworben haben. Da Nintendos Sperren konsolengebunden sind und nicht an einen Nutzer-Account geknüpft werden, lässt sich eine einmal gesperrte Konsole nicht wieder entsperren. Oder anders ausgedrückt: Eine gebannte Switch 2 ist nur noch stark eingeschränkt nutzbar.

Gebrauchtkäufer laufen Gefahr, an gesperrte Konsolen zu geraten

Ein Spieler weist darauf hin, dass selbst der Kauf bei bekannten Händlern keine Garantie dafür bietet, nicht versehentlich eine gesperrte Konsole zu erwerben. „Ich habe mich schon eine Weile eher nebenbei nach einer Switch 2 umgeschaut. Heute war ich beruflich unterwegs und bin zwischen zwei Einsatzorten bei zwei verschiedenen Walmarts vorbeigefahren. Beim zweiten konnte ich meinen Augen kaum trauen“, schrieb der Spieler.

„Da stand tatsächlich eine Mario-Kart-Edition in der Vitrine. Endlich kam jemand, um mir das Ding rauszuholen, und wir gingen gemeinsam zur Elektroniktheke. Dort sagte er mir, dass es sich um eine geöffnete Rückgabe handelt. Also machten wir die Verpackung auf, um alles zu überprüfen.“

Da der Code für „Mario Kart World“ bereits eingelöst worden war, gewährte Walmart dem Käufer einen Preisnachlass von 50 US-Dollar. Nachdem dieser die Einrichtung der Konsole zu Hause abschließen wollte, wurde ihm jedoch sofort der Fehlercode 2124-4508 angezeigt – ein Hinweis darauf, dass die Konsole illegal modifiziert wurde und deshalb von Nintendo dauerhaft von allen Online-Diensten ausgeschlossen ist.

Obwohl sich Walmart kulant zeigte und den Kaufpreis erstattete, weisen mehrere Nutzer darauf hin, dass dies wohl nicht der letzte Fall bleiben dürfte, in dem ein ahnungsloser Gebrauchtkäufer unverschuldet an ein gesperrtes Switch-2-System gerät.

Nutzer rufen Händler wie Spieler zur Vorsicht auf

„Das ist absolut verrückt. Der Gebrauchtmarkt für diese Konsole wird ein einziges Desaster werden“, beschrieb ein Spieler auf Reddit das drohende Szenario der nächsten Monate. „Ja, man sollte definitiv keine gebrauchten Konsolen kaufen – vor allem nicht bei Geräten, die gerade erst auf den Markt gekommen sind“, sagte ein anderer.

Und weiter: „Egal aus welchem Grund der ursprüngliche Käufer sie so schnell zurückgegeben hat – es ist fast nie etwas Gutes. Wartet einfach auf einen ordentlichen Restock und holt euch eine neue Konsole.“

Gleichzeitig nahmen die Nutzer die Händler in die Pflicht und forderten sie auf, zurückgegebene Switch 2-Systeme zunächst auf eine mögliche Manipulation oder Sperre prüfen.

Nur so kann verhindert werden, dass Händler den Kaufpreis für gesperrte Geräte erstatten und diese anschließend erneut in Umlauf bringen. In einer Zeit, in der Online-Dienste, Updates und der digitale Vertrieb von Spielen eine tragende Rolle spielen, sind von Nintendo gesperrte Konsolen nämlich nahezu nutzlos.

„Für alle, die sich in derselben Situation befinden und bei denen der Laden die Rückgabe nicht akzeptiert: Ein kurzer Anruf beim Nintendo-Support reicht aus, um herauszufinden, ob und wann die Konsole gesperrt wurde. Das dauert nur ein paar Minuten und kann sogar direkt im Laden erledigt werden“, rät ein Spieler abschließend.

Alles, was man dafür benötigt, sei die Seriennummer des Geräts.

