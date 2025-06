Atomic Heart 2: Größer, besser und mehr Freiheiten? Entwickler enthüllen spannende Neuerungen  

Mit „Atomic Heart 2“ kündigte Mundfish Anfang Juni eine Fortsetzung des 2023 veröffentlichten Shooters an, der Rollenspiel- und Adventure-Elemente miteinander vermischte. Und im zweiten Teil wollen die Macher in allen Belangen noch eine Schippe drauflegen, wie Game Director Robert Bagratuni nun in einem Interview verraten hat.