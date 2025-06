Black Ops 7: 20-gegen-20-Action und mehr – Activision leakt versehentlich zwei neue Modi

In dieser Woche verschickten Activision und Treyarch versehentlich eine Nachricht, die eigentlich nur für interne Playtester bestimmt war, an alle Nutzer der „Call of Duty“-App auf der Xbox. Die Folge: Zwei bislang unangekündigte Modi von „Call of Duty: Black Ops 7“ wurden unbeabsichtigt geleakt.