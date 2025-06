Bloodborne: Wie steht es um die Verfilmung des FromSoft-Hits? Wichtige Position noch unbesetzt – Gerücht

Während die Spieler auf ein Remaster oder eine Fortsetzung von „Bloodborne“ warten, arbeitet Sony Gerüchten zufolge an einer Verfilmung des beliebten PS4-Abenteuers von Entwickler FromSoftware. Doch den neuesten Berichten nach scheint eine Schlüsselposition noch unbesetzt zu sein.

Im März 2015 wurde „Bloodborne“ exklusiv für die PS4 veröffentlicht. Seit dem warten Fans auf eine Fortsetzung – oder wenigstens auf ein Remaster oder Remake für die PS5. Doch bislang ist Entwickler FromSoftware dem Wunsch der Community nicht nachgekommen.

Allerdings könnte „Bloodborne“ in Zukunft womöglich auf andere Weise zurückkehren: Bereits im November 2023 tauchte erstmal das Gerücht auf, dass Sony Pictures an einer Leinwandadaption des Action-Rollenspiels arbeiten soll. Und nachdem es zuletzt ziemlich still um das Projekt geworden ist, sind nun neue unbestätigte Meldungen aufgetaucht.

Gerücht: Sony sucht einen Regisseur für den Bloodborne-Film

Wie ComicBook berichtet, hat der bekannte Hollywood-Scooper und Branchen-Insider Daniel Richtman verkündet, dass die Verantwortlichen derzeit aktiv nach einem geeigneten Regisseur für die Verfilmung von „Bloodborne“ suchen. Das könne angeblich auf eine Änderung des Projektstatus hindeuten, möglicherweise weil frühere Pläne nicht umgesetzt werden konnten oder die kreative Ausrichtung überdacht wurde.

Ein weiterer Faktor könnte der zuletzt angekündigte „Elden Ring“-Film sein, der von Bandai Namco und der Produktionsfirma A24 realisiert wird. Hier wurde mit Alex Garland („28 Days Later“, „Ex Machina“) bereits ein Regisseur gefunden. Und auch ein Hauptdarsteller soll sich Berichten zufolge schon in Gesprächen befinden. Der Fortschritt der Konkurrenz könnte Sony dazu motivieren, die Pläne für die Adaption von „Bloodborne“ zu beschleunigen.

Gerüchte und Spekulationen seit 2023

Richtman war es auch, der die „Bloodborne“-Verfilmung im November 2023 erstmals ins Gespräch brachte. Einem geleakten Dokument zufolge sei Lorenzo Di Bonaventura („Transformers“) als Produzent tätig, während Darren Lemke („Shazam!“) als Drehbuchautor fungieren soll. Weitere Details gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Die Handlung wurde lediglich mit einer aus dem Spiel stammenden Beschreibung skizziert.

Im Februar 2024 meldete sich Richtman erneut zu Wort und verbreitete das Gerücht, dass man Regisseur Adam Wingard („Godzilla X Kong“, „Blair Witch“) für das Projekt gewinnen konnte und Bill Skarsgard („ES“, „The Crow“) für die Hauptrolle im Gespräch sei.

Sony oder andere offizielle Quellen haben die Gerüchte jedoch bis heute nicht kommentiert oder bestätigt. Dementsprechend sind auch die neuesten Meldungen mit der gewohnten Portion Vorsicht zu genießen – obwohl sich Richtman in der Vergangenheit schon des Öfteren als zuverlässige Quelle erwiesen hatte.

