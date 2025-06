Delta Force: Release-Termin steht – Shooter-Klassiker feiert Free-to-Play-Comeback auf der PS5

Bereits in den späten 90er Jahren fand die „Delta Force“-Reihe ihren Anfang. Der von NovaLogic entwickelte Taktik-Shooter war vor allem für seine großen, offenen Level und seinen Realismus bekannt. Nachdem der letzte Ableger, „Delta Force: Xtreme 2“, im Jahr 2009 veröffentlicht wurde, brachte der chinesische Publisher Tencent die Serie im Dezember des vergangenen Jahres im Free-to-Play-Format zurück – zunächst aber nur für den PC.

Im vergangenen April erschien „Delta Force“ für iOS und Android, während die Konsolenfassung ursprünglich schon im März verfügbar sein sollte. Allerdings kam es zu einer Verzögerung. Doch nachdem sich die Enthüllung der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen bereits gestern angedeutet hatte, hat Entwickler Team Jade nun den endgültigen Release-Termin enthüllt.

Delta Force erscheint im August für PS5 und Xbox Series X/S

Wie die Verantwortlichen (via Gematsu) bekannt gegeben haben, wird „Delta Force“ ab dem 19. August 2025 auch für die PS5 und Xbox Series X/S erhältlich sein. Da es sich um ein Free-to-Play-Titel handelt, kann der Shooter ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

Spieler erhalten Zugriff auf die Einzelspieler- und Koop-Kampagne namens „Black Hawk Down“, die die Schlacht von Mogadischu aus dem Jahr 1993 thematisiert. Darüber hinaus gibt es mehrere Multiplayer-Modi: In „Warfare“ treten 64 Spieler auf großen Karten an, die auch Land-, See- und Luftfahrzeuge bieten. Mit „Operations“ steht zudem eine Extraction-Variante sowie ein zielbasierter Raid-Modus zur Wahl.

Wer „Delta Force“ noch vor dem Release im August ausprobieren möchte, bekommt im Juli die Gelegenheit: In diesem Monat soll ein geschlossener Beta-Test durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu sollen zeitnah bekannt gegeben werden.

Neue Saison „Break“ startet schon am 9. Juli auf dem PC

Seit dem PC-Release im vergangenen Dezember hat Team Jade den Taktik-Shooter auch um jede Menge neue Inhalte erweitert, sodass Konsolenspieler zum Start direkt einiges geboten bekommen. Zudem wird am 9. Juli die nächste Saison mit dem Titel „Break“ starten, die unter anderem neue Karten für beide Multiplayer-Modi, einen neuen Operator, Schwimmen und Tauchen sowie weitere Verbesserungen mit sich bringen wird.

So bietet die neue „Operations“-Map „Tide Prison“ ein „geheimes, hochtechnologisches Inselgefängnis, das von den Haavk betrieben wird“. Der Clou: Die Spieler müssen sich selbst als Gefangene verkleiden und das Gefängnis infiltrieren, während sie im Laufe der Mission ihre Ausrüstung einsammeln. Außerdem gilt es, Rätsel zu lösen. Neu auf der Karte sind zudem die Unterwassererkundungen.

Für den „Warfare“-Modus wird die neue Karte „Cyclone“ hinzugefügt, die Spieler auf „eine tropische Insel mit einer versteckten ICBM-Raketenstellung“ führt. „Es handelt sich um eine großartige Karte, die befriedigende Infanterie- und Fahrzeugkämpfe bietet und ein dynamisches Wettersystem einführt, das das Eintauchen in das Gameplay und die Strategie beeinflusst“, so die Entwickler weiter.

Obendrauf gibt es mit Tempest einen neuen Operator, der kostenlos über den Battle Pass erhältlich ist sowie neue Waffen und Fahrzeuge, „darunter ein Sturmgewehr, ein Compoundbogen, Jetskis und mehr“. Zusätzlich wurde ein Crossover mit „Arknights“ angekündigt, sodass sich Spieler im Laufe des Sommers über neue Operator-Looks freuen können, die durch das Tower-Defense-Spiel inspiriert wurden.

Weitere Meldungen zu Delta Force.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren