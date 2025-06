FBC Firebreak: Erster Meilenstein trotz Kritik erreicht, aber laut Remedy noch viel zu tun

Am 17. Juni veröffentlichte das Entwicklerstudio Remedy, das eigentlich für narrative Einzelspieler-Erfahrungen wie zuletzt „Alan Wake 2“ bekannt ist, seinen ersten Multiplayer-Titel: „FBC: Firebreak“. In dem Koop-Shooter kehren die Spieler in das aus „Control“ bekannte Älteste Haus zurück, und setzen sich dort als FBC-Agenten mit paranormalen Vorfällen auseinander.

Und obwohl sich die Begeisterung der Spieler zum Start in Grenzen hielt und auch die Reviews eher verhalten ausfielen, konnte Remedy jetzt den ersten Erfolgs-Meilenstein verkünden. Gleichzeitig machten die Verantwortlichen aber auch deutlich, dass noch viel für sie zu tun ist, um ihr neuestes Werk in die richtige Spur zu bringen.

FBC: Firebreak erreicht 1 Million Spieler

Wie Remedy in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben hat, konnte „FBC: Firebreak“ seit dem Release bereits über eine Million Spieler verzeichnen. „Gestern Abend haben wir in FBC: Firebreak die Marke von einer Million Spielern geknackt. Das ist ein wichtiger Meilenstein, und das gesamte Team von Remedy bedankt sich bei euch fürs Spielen“, so die Entwickler.

Zudem wurde der Beitrag durch das Versprechen ergänzt, „FBC: Firebreak“ weiter zu verbessern, sodass sich die Spieler unter anderem auch auf jede Menge Neuerungen freuen können: „Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, was uns aber umso mehr motiviert. Wir haben viele spannende Dinge für alle Firebreak-Spieler in der Mache! Mehr dazu gibt es in Kürze.“

Währenddessen fragen sich Nutzer in den Kommentaren, wie Remedy auf diese hohe Spielerzahl kommt. Fragen wie „Sind die eine Million Spieler jetzt bei euch im Raum?“ machen die Runde. Und die Skepsis scheint berechtigt: Laut SteamDB befinden sich aktuell nur 69 Spieler im Spiel, und der Höchststand seit dem Release lag bei lediglich 1.992 Spielern.

Da „FBC: Firebreak“ aber direkt zum Start auch über PS Plus Extra/Premium und den Xbox Game Pass verfügbar war, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der eine Million Spieler aus den Abo-Diensten stammt. Dadurch kann Remedys neuer Koop-Shooter ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Remedy gesteht Fehlstart und verspricht Verbesserungen

Auf Metacritic liegt der Metascore für „FBC: Firebreak“ derzeit bei 65 Punkten, während der User Score sogar nur 5,3 beträgt. Auf Steam sind die Rezensionen der Spieler ausgeglichen und insgesamt 67 Prozent der abgegebenen Bewertungen sind positiv.

Zu den Hauptkritikpunkten zählen unter anderem die repetitiven Aufgaben und Missionen sowie der zähe Spieleinstieg. Remedy-Fans vermissen zudem die tiefergreifenden Story-Elemente. Doch Remedy hat bereits nachgebessert und weitere Optimierungen für die Zukunft in Aussicht gestellt.

Schon kurz nach dem Release meldete sich das Studio mit einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort und gab zu, dass „nicht alles“ gut lief. Doch man habe das Feedback der Spieler gehört und werde dementsprechend Verbesserungen vornehmen. So wurde auch schon ein erstes Update veröffentlicht, um unter anderem den Spielbeginn leichter und unterhaltsamer zu gestalten.

