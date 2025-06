Genshin Impact: Neuer Modus Stygian Onslaught bringt Spieler gegeneinander auf

"Git gud" oder nur etwas für Wale? Ein neuer Spielmodus in "Genshin Impact" sorgt für Ärger in der Community.

Das im September 2020 erschienene Fantasy-Rollenspiel „Genshin Impact“ wird regelmäßig durch neue Updates erweitert. Dadurch erhält das Spiel, das sowohl auf aktuellen Konsolen, dem PC sowie mobilen Geräten spielbar ist, nicht nur neue Regionen. Die Spieler können sich auch auf neue Features freuen.

Nun wurde dem Spiel mit „Stygian Onslaught“, zu Deutsch „Düsterer Ansturm“, ein neuer, permanenter Modus hinzugefügt. Dieser kommt jedoch nicht bei allen Nutzern gut an.

Mit „Düsterer Ansturm“ erhält „Genshin Impact“ neben dem „Gewundenen Abgrund“ und dem „Theater der träumerischen Realität“, das mit Version 4.7 zum Spiel hinzugefügt wurde, einen weiteren Endgame-Modus. Dieser bietet den Spielern mit drei Leveln und insgesamt sechs verschiedenen Schwierigkeitsgraden eine neue Herausforderung.

Die Nutzer sind über „Düsterer Ansturm“ jedoch gespalten. Sauer stößt einigen auf, dass der Modus angeblich nach spezifischen Einheiten verlangt. Wer diese nicht in seiner Sammlung hat, muss die Herausforderung mit mitunter schlechteren Figuren angehen und soll dabei nicht wirklich viel Spaß haben. Die höheren Schwierigkeitsgrade seien zudem ein DPS-Check für Wale und Leviathane, also Spieler, die besonders viel Geld in den Free-to-Play-Titel investieren.

„Git gud“, sagen andere Spieler jedoch zu den Nutzern, die sich über den hohen Schwierigkeitsgrad und die Anforderungen beschweren, also „werde gut“. Die Belohnungen der beiden höchsten Schwierigkeitsgrade, temporäre Waffen-Skins, seien sowieso nur für Wale gedacht und würden das Spielerlebnis von Free-to-Play-Nutzern nicht beeinflussen.

Das ist „Stygian Onslaught“

Der neue Kampfmodus „Stygian Onslaught“ ist in der Region Liyue zu finden. Dabei müssen die Spieler gegen drei regelmäßig wechselnde Bosse antreten. Die erste Runde des neuen Endgame-Modus läuft noch bis zum 29. Juli.

Allerdings müssen die Spieler von „Genshin Impact“ nicht auf allen Schwierigkeitsgraden alleine kämpfen. Bei Schwierigkeit 1 bis 3 wird den Nutzern ein Koop mit Spielersuche geboten. Die Schwierigkeitsgrade 4, 5 und 6 können im Koop ohne Spielersuche angegangen werden. Allerdings erhalten die Nutzer bei den Schwierigkeitsgraden 5 und 6 im Koop keine Belohnungen.

Zuletzt hat „Genshin Impact“ mit Update 5.3 im Januar einen neuen permanenten Modus erhalten. Dabei handelte es sich jedoch nicht um ein Kampf- sondern um ein Musik-Event. Dabei orientierten sich die Entwickler an den in der Community beliebten Rhythmus-Ereignissen, die regelmäßig im Spiel zu finden sind.

