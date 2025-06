James Bond: Von Dune zu 007 – Der Amazon-Actionfilm hat endlich einen Regisseur

Der letzte James-Bond-Film, „James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben“, kam im September 2021 in die Kinos und zeigte Daniel Craig zum letzten Mal in der Rolle des titelgebenden Spions. Hinter den Kulissen wird allerdings schon fleißig am mittlerweile 26. Film der Reihe getüftelt, nachdem Amazon 2022 die MGM Studios übernommen und kürzlich ein Joint Venture mit den beiden langjährigen James-Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson geschlossen hat.

Und nun, da die kreative Kontrolle über das Franchise bei Amazon liegt, scheint das Projekt langsam in Fahrt zu kommen: Zwar sind noch keine konkreten Details zum kommenden James-Bond-Film bekannt, doch jetzt wurde bestätigt, dass man einen äußert namhaften Regisseur für das nächste Abenteuer mit dem britischen Geheimagenten gewinnen konnte.

Blade Runner 2049- und Dune-Regisseur übernimmt die Inszenierung

Wie die Amazon MGM Studios offiziell enthüllt haben, wird Denis Villeneuve die Inszenierung für das nächste Leinwandabenteuer von James Bond übernehmen. Der französisch-kanadische Regisseur ist bekannt für die Oscar-nominierten Werke „Dune“ sowie „Dune: Part 2“. Außerdem zeichnete er sich für erfolgreiche Filme wie „Blade Runner 2049“, „Arrival“, „Sicario“, „Prisoners“ oder „Enemy“ verantwortlich.

Villeneuve ist großer James-Bond-Fan, wie er selbst erklärte: „Einige meiner frühesten Kinoerinnerungen sind mit 007 verbunden. Ich bin mit James-Bond-Filmen aufgewachsen, seit James Bond: 007 jagt Dr. No mit Sean Connery.“ Zudem bezeichnete sich der Filmschaffende als „ein eingefleischter Bond-Fan“, der mit seiner Arbeit die Tradition der Marke ehren, aber auch „den Weg für viele neue Missionen ebnen“ möchte.

Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, kommentierte die Verpflichtung von Villeneuve wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, dass Denis sich bereit erklärt hat, das nächste Kapitel von James Bond zu inszenieren. Er ist ein Meister des Kinos, dessen Filmografie für sich selbst spricht. […] James Bond liegt in den Händen eines der größten Filmemacher der Gegenwart, und wir können es kaum erwarten, mit 007s nächstem Abenteuer zu beginnen.“

Start der Produktion lässt noch auf sich warten

Neben Villeneuve stößt auch Tanya Lapointe als ausführende Produzentin zum Team, die bereits für die „Dune“-Reihe mit ihm zusammengearbeitet hat. Amy Pascal und David Heyman sind ebenfalls als Produzenten bestätigt. „Denis Villeneuve liebt James-Bond-Filme, seit er ein Kind war. Es war immer sein Traum, diesen Film zu drehen, und jetzt ist es auch unserer“, erklärten die beiden. „Wir sind glücklich, in den Händen dieses außergewöhnlichen Filmemachers zu sein.“

Bis der neue James Bond in den Kinos zu sehen sein wird, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Da Villeneuve noch die Regie für „Dune Messiah“ führt, dessen Produktion im Sommer beginnt, dürften die Arbeiten am nächsten Bond-Film voraussichtlich nicht vor 2027 starten. Demnach wäre ein Kinostart im Jahr 2028 oder 2029 realistisch.

Die spannendste Frage in nächster Zeit lautet wohl, welcher Schauspieler in die Rolle des neuen James Bond schlüpfen wird. Gerüchten zufolge ist Aaron Taylor-Johnson, der aktuell auch in „28 Years Later“ zu sehen ist, der heißeste Kandidat, der bereits ein offizielles Angebot erhalten haben soll. Weitere Namen, die immer wieder gehandelt werden: Henry Cavill, Theo James und James Norton.

Währenddessen können sich Bond-Fans im nächsten Jahr auch über ein neues Videospiel mit 007 freuen: Derzeit werkeln die „Hitman“-Entwickler von IO Interactive mit „007: First Light“ an einem brandneuen Titel, der eine unverbrauchte Geschichte über den Aufstieg des jungen Bond bis hin zum MI6-Agenten erzählen wird. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC, während ein genauer Release-Termin noch nicht fest steht.

Weitere Meldungen zu James Bond.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren