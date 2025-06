MindsEye: Start noch schwächer als erwartet? Analysten liefern Spielerzahlen

Sowohl technisch als auch spielerisch legte Build a Rocket Boy mit „MindsEye“ einen klassischen Fehlstart hin. Doch was bedeutet das für die Spielerzahlen? Erhebungen von Ampere Analysis könnten Aufschluss geben.

Mit dem Action-Titel „MindsEye“ veröffentlichte das von Leslie Benzies gegründete Entwicklerstudio Build a Rocket Boy Anfang Juni sein erstes großes Projekt.

Leider zeichnete sich schnell ab, dass „MindsEye“ wohl etwas zu früh veröffentlicht wurde. So kämpfte der Titel zum Launch mit zahlreichen technischen und spielerischen Problemen, die die Entwickler aktuell mit Hotfixes und Updates zu beheben versuchen. Ob es dem Team mit diesen Maßnahmen gelingt, das Schicksal von „MindsEye“ noch einmal zum Guten zu wenden, bleibt laut aktuellen Berichten abzuwarten.

Wie die Marktforscher von Ampere Analysis angeben, sprechen die bisherigen Spielerzahlen nämlich eine deutliche Sprache – und zwar im negativen Sinn.

Der größte Teil der Spieler entfällt offenbar auf die PS5

Den Zahlen von Ampere Analysis zufolge brachte es „MindsEye“ seit dem Launch auf gerade einmal 250.000 Spieler – deutlich zu wenig für ein ambitioniertes Projekt, das Build a Rocket Boy laut eigenen Angaben über mehrere Jahre unterstützen und mit neuen Inhalten versorgen möchte.

Den größten Anteil der Spieler stellen laut den Marktforschern die PS5-Nutzer: Rund 150.000 der 250.000 Spieler sollen demnach auf Sonys Konsole entfallen. Auf Steam, der einzigen Plattform, auf der „MindsEye“ als Spieler-Kreationsplattform verfügbar ist, verzeichnet Ampere lediglich 35.000 Spieler.

Doch wie schlägt sich der Action-Titel im Vergleich mit anderen Spielen, die ebenfalls im Juni erschienen sind? In diesem Zusammenhang zog Ampere Analysis einen Vergleich mit „FBC: Firebreak“ und gab an, dass Remedys Multiplayer-Shooter, der sowohl über PlayStation Plus als auch im Xbox Game Pass verfügbar ist, bislang auf rund 1,3 Millionen Spieler kam: 800.000 Spieler auf Xbox, 541.000 Spieler auf PlayStation und nur 54.000 Spieler auf Steam.

Wie gehabt ist natürlich zu beachten, dass die von den Analysten veröffentlichten Zahlen nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

Build a Rocket Boy stehen offenbar umfangreiche Entlassungen bevor

Selbiges gilt für die Berichte, dass Build a Rocket Boy möglicherweise umfangreiche Entlassungen bevorstehen. Zwar räumte das Studio kürzlich ein, dass der enttäuschende Start von „MindsEye“ zu internen Umstrukturieren und möglicherweise auch Entlassungen führen wird.

Konkreter wurden die Verantwortlichen in diesem Zusammenhang aber nicht.

Stattdessen hieß es lediglich: „Während wir daran arbeiten, möglichst viele der von diesen Veränderungen betroffenen Mitarbeiter in anderen Rollen unterzubringen, leiten wir leider einen formellen Konsultationsprozess ein, der möglicherweise zu Entlassungen führen wird.“

Wie die Kollegen von IGN unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichteten, sollen rund 100 der knapp 300 Arbeitsplätze des Studios auf der Kippe stehen. Was das Ganze für die Zukunft von „MindsEye“ bedeutet, bleibt abzuwarten.

