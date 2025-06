Pragmata: Story, Spielmechaniken und mehr – Präsentation mit Gameplay & Details

Nachdem sich „Pragmata“ auf dem Summer Game Fest 2025 zurückmeldete, nutzte Capcom den hauseigenen Showcase in dieser Woche, um uns den Action-Titel näher vorzustellen. Neben neuem Gameplay erwarten uns dabei auch Details zur Handlung, den Charakteren und den Spielmechaniken.

Auch das ursprünglich im Jahr 2020 für PC und Konsolen angekündigte „Pragmata“ gehörte zu den Titeln, die uns Capcom im Rahmen des Showcases in der vergangenen Nacht präsentierte.

In einem Overview-Video lieferten uns die Entwickler nicht nur neue Eindrücke des Action-Titels und gingen näher auf die verschiedenen Spielmechaniken ein. Zudem nutzte der Publisher die Gelegenheit, um weitere Details zur Geschichte sowie das Kern-Gameplay vorzustellen.

Als Protagonisten fungieren in „Pragmata“ Hugh Matthews, der in ein Mondbeben gerät, und Diana, ein Android-Mädchen, das Hugh das Leben rettet.

Die ereignisreiche Reise zurück zur Erde

In „Pragmata“ stehen Hugh und Diana vor der Aufgabe, sicher zur Erde zurückzukehren. Laut Capcom verfügen die beiden Hauptcharaktere über grundlegend unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich auch in der Geschichte widerspiegeln.

Während die Entwickler Hugh als einen freundlichen Mann beschreiben, der sich aufgrund seiner Lebenserfahrungen gerne dem Sarkasmus hingibt, umgibt Diana ein geheimnisvoller Hintergrund, auf den das Team aus Spannungsgründen nicht näher einging.

Um zur Erde zurückzukehren, muss das ungleiche Duo unter anderem eine Mondforschungsstation erkunden und durchqueren.

Im spielerischen Bereich soll „Pragmata“ mit einer einzigartigen Mischung aus Action- und Rätselelementen überzeugen. Hugh verfügt über verschiedene Waffen, mit denen er Gegner bekämpfen kann. Deren Schwachstellen lassen sich jedoch nur aufdecken und ausnutzen, wenn ihr auf Dianas Hacking-Fähigkeiten zurückgreift.

Um zu verhindern, dass das Hacking auf lange Sicht zu einem ermüdenden Faktor wird, muss stets ein kleines Puzzle-Minispiel gelöst werden, das im Kampfgeschehen für zusätzliche Abwechslung sorgt.

Stellt euch einer KI und ihrer Roboterarmee

Beispielsweise muss Diana zunächst ein kleines Puzzle lösen, um die Panzerung eines Gegners zu öffnen und es Hugh zu ermöglichen, gezielt dessen Schwachstelle ins Visier zu nehmen. Zu den Besonderheiten von Pragmata gehört die Tatsache, dass das Bekämpfen der Gegner und das Hacking gleichzeitig von statten gehen.

Ihr müsst also Angriffen der Feinde ausweichen, während Diana parallel dazu deren Verteidigung knackt. Zum Schauplatz verloren die Entwickler ebenfalls ein paar Worte und sprechen von einer Mondbasis, in der die Delphi Corporation mit einem neuartigen Material experimentierte, das die Forscher nutzen wollten, um komplexe Objekte per 3D-Druck zu erschaffen.

Darunter Autos, Mikrochips oder sogar ganze Gebäude. Nachdem die Forscher die Raumstation offenbar verließen, sehen sich Hugh und Diana mit einer KI und ihrer Roboterarmee konfrontiert, die sich ihrem Vorhaben, zur Erde zurückzukehren, in den Weg stellen.

„Pragmata“ erscheint 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Auf der Gamescom 2025 im August wird es am Stand von Capcom möglich sein, den Action-Titel selbst anzuspielen.

