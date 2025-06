PS Plus Extra & Premium: Im Juli 2025 mit Day-1-Release im Abo

PS Plus Extra & Premium:

Sony erweitert das PS-Plus-Extra-Portfolio im Juli 2025 um ein kooperatives Survival-Spiel. Der Titel von Deep Field Games wird am 22. Juli veröffentlicht und steht ab dem ersten Tag im Spielekatalog von Extra zur Verfügung. Davon profitieren auch Premium-Mitglieder.

Sony hat in dieser Woche die Neuzugänge für PS Plus Essential angekündigt. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag im Laufe des Vormittags. Doch dabei bleibt es im Juli 2025 nicht. Auch die PS-Plus-Stufen Extra und Premium möchten bestückt werden. Mit dabei ist ein Day-1-Release, wie Sony auf dem PlayStation-Blog bekannt gibt – passend zu den Feierlichkeiten zum 15. Jubiläum.

Abiotic Factor startet direkt in PS Plus Extra

„Abiotic Factor“ erscheint am 22. Juli 2025 für PlayStation 5. Das Spiel wird ab dem ersten Tag im PS-Plus-Extra-Katalog enthalten sein. Dieser wiederum ist ebenso Teil der Premium-Stufe.

Deep Field Games beschreibt den Titel als ein „Survival-Erlebnis für 1 bis 6 Spieler, das in den Tiefen einer unterirdischen Forschungseinrichtung spielt.“ Ergänzend heißt es: „Gefangen zwischen paranormalem Eindämmungsversagen, einem militärischen Kreuzzug und dem Chaos aus zwölf Reichen müssen die größten Geister der Welt gegen die größten Bedrohungen des Universums überleben.“

„Abiotic Factor“ verweilt auf dem PC bereits im Early Access. Auf Steam verzeichnet der Titel über 23.000 Nutzerbewertungen mit der Gesamtwertung „Äußerst positiv“.

Der Trailer gewährt Einblicke in das, was Spieler mit „Abiotic Factor“ erwartet.

Survival-Gameplay mit wissenschaftlichem Ansatz

„Abiotic Factor“ kombiniert kooperative Spielmechaniken mit Crafting-Elementen und einer Science-Fiction-Handlung. Spieler übernehmen die Rolle von Wissenschaftlern, die in der GATE Cascade Research Facility eingeschlossen sind. Dort bricht Chaos aus, nachdem militante Gruppen in die Einrichtung eindringen.

Im Fokus steht das Überleben durch Köpfchen statt roher Gewalt. Den Entwicklern zufolge sollen Spieler „ihren Verstand und nicht ihre Muskeln einsetzen“, um zu überleben, indem sie sich durch „Erfindungen und Hacken ihren Weg Sektor für Sektor, interdimensionales Portal für interdimensionales Portal bahnen.“

Zu den Gameplay-Elementen gehören:

Bau eigener Basen oder Unterschlüpfe aus gefundenen Materialien

Herstellung von Ausrüstung und Verteidigungsanlagen wie Lasertürmen

Verwaltung von Ressourcen und Grundbedürfnissen wie Nahrung, Schlaf und Schutz vor Strahlung

Rollenverteilung im Koop-Spiel, etwa als Sammler, Kämpfer, Koch oder Baumeister

Erkundung einer riesigen, unterirdischen Spielwelt

Mit der Day-1-Aufnahme von „Abiotic Factor“ in PS Plus Extra weht ein Hauch von Game-Pass-Strategie durch Sonys Abo-Modell. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sony keine Pläne hat, es den Redmondern nachzumachen:

Zunächst ist die Freischaltung der Essential-Games für Juli 2025 geplant: Ab dem 1. Juli 2025 stehen „Diablo 4“, „The King of Fighters 15“ und „Jusant“ zum Download bereit. Mit der Ankündigung der Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium ist am 9. Juli 2025 zu rechnen.

