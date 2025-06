PS Plus: Sony äußert sich zur Kritik an den Neuzugängen und enthüllt meistgespielte Titel

PS Plus:

In einem Interview sprach Nick Maguire, Vizepräsident für globale Dienste bei PlayStation, kürzlich ausführlich über den Online-Dienst PlayStation Plus.

Im Verlauf des Gesprächs ging Maguire nicht nur auf Sonys Strategie im Umgang mit First-Party-Spielen ein, sondern hob auch das Wachstum der Premium-Stufe hervor. Ein weiteres Thema des Interviews war die wiederholte Kritik einiger Spieler an den monatlichen Neuzugängen der verschiedenen PlayStation-Plus-Stufen.

Wie Maguire bestätigte, liest er sich die Kommentare der Spieler zu neu angekündigten Titeln – und damit auch das teilweise negative Feedback – durch. „Es kann hilfreich sein, zu verstehen, wo die Menschen stehen, und wenn möglich, das in unsere künftigen Erkenntnisse einfließen zu lassen“, sagte er.

Qualität der Spiele legte laut Maguire kontinuierlich zu

Laut Maguire befindet sich Sony mit PlayStation Plus auf einem guten Weg, da die Qualität der angebotenen Spiele seiner Meinung nach kontinuierlich zugenommen hat. Trotz allem werde es weiterhin Kritik an den monatlichen Neuzugängen geben, da es Sonys Ziel sei, mit dem Spieleangebot eine möglichst breite Spielerschaft anzusprechen.

„Weil unsere Strategie darauf abzielt, für jeden etwas zu bieten, wird es daher per Definition auch einige Leute geben, die mit einem bestimmten Monat nichts anfangen können“, so Maguire weiter.

„Die Daten zeigten jedoch viele Anzeichen von Zufriedenheit“, führte er aus. „Fast 40 Prozent der Plus-Abonnenten melden sich für die Premium- und Extra-Tarife an. Hauptsächlich, um diesen Katalog zu nutzen, weil sie darin einen Mehrwert sehen.“

Maguire betonte, dass Sony das Feedback der Spieler natürlich weiterhin analysieren wird, um mit den Bibliotheken der unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen das bestmögliche Angebote zu bieten.

„Ich denke, wir werden weiterhin zuhören und dazulernen, was sich Gamer wünschen, und versuchen, ihnen noch mehr Mehrwert zu bieten“, heißt es weiter. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten Jahren geliefert haben, und freuen uns darauf, die Reaktionen und das Engagement der Spieler zu sehen.“

Abschließend gewährte Maguire einen interessanten Einblick in PlayStation Plus und enthüllte die zehn meistgespielten Titel im Zeitraum vom 1. April bis zum 28. Mai 2025 – basierend auf Spielzeitstunden, in alphabetischer Reihenfolge.

Die meistgespielten Titel im Mai & April 2025

Dead by Daylight

Ghost of Tsushima

God of War Ragnarök

Grand Theft Auto 5

Hogwarts Legacy

The Last of Us Part 1

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Star Wars Jedi: Survivor

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

UFC 5

