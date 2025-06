PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was war in dieser Woche so los und auf was könnt ihr euch in den kommenden Tagen einstellen? Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen.

Die wichtigste Neuerscheinung in dieser Woche dürfte wohl Hideo Kojimas „Death Stranding 2: On the Beach“ sein. Der Nachfolger des 2019 erschienenen „Death Stranding“ ist offiziell seit dem 26. Juni spielbar. Käufer der digitalen Deluxe Edition oder der Collector’s Edition durften allerdings schon bis zu 48 Stunden früher anfangen.

Einige Wertungen der internationalen Kritiker haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst. Wie unser Autor Sven „Death Stranding 2: On the Beach“ einschätzt, könnt ihr in unserer Review lesen.

Haltet eure Geldbörsen fest!

Natürlich gibt es in dieser Woche wieder einige Angebote im PlayStation Store. Über die erste Rabattaktion haben wir euch bereits in der letzten Woche informiert. Diese bietet euch Preissenkungen von bis zu 95 Prozent und ist noch bis zum 3. Juli 2025 aktiv.

Vor wenigen Stunden ist jedoch noch ein exklusiver Wochenend-Sale für PS-Plus-Mitglieder an den Start gegangen. Dabei liegen die Rabatte zwischen 15 und 80 Prozent. Unter anderem wurde die „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition“ im Preis gesenkt. Weitere Spiele im Sale sind unter anderem „Alone In The Dark – Digital Deluxe Edition“, „Another Crabs Treasure“ oder auch „Hell Let Loose“. Allerdings müsst ihr schnell sein, denn die Aktion läuft nur bis zum 1. Juli 2025 um 0:59 Uhr.

Auch auf Steam erwarten euch einige Rabatte, denn die große Sommeraktion ist angelaufen. Bis zum 10. Juli im 19 Uhr könnt ihr von gesunkenen Preisen bei einer ganzen Reihe an Spielen profitieren. Spieler, die in der Zeit des Sales ihre Entdeckungsliste erkunden, können sich darüber hinaus Sticker für die Benutzung im Chat der Plattform sichern.

Spieler von „Monster Hunter Wilds“ können das anstehende Wochenende nutzen, um sich auf das nächste Update für das Spiel vorzubereiten. Das kostenlose Title Update 2 erscheint bereits am 30. Juni und wird wieder einige Neuerungen zu dem Action-Rollenspiel bringen. Unter anderem bekommen es die Nutzer mit zwei aus vorherigen Teilen bekannten Monstern zu tun. Dazu gibt es Dekowaffen, eine Erweiterung des Fotomodus sowie eine neue Support-Jägerin.

Welche Spiele sind bei euch an diesem Wochenende gefragt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

