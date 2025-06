Rabatte bis 80 Prozent: Exklusiver Sale für PS-Plus-Mitglieder gestartet

Im PlayStation-Store läuft ein zeitlich begrenzter Weekend-Sale, der ausschließlich PS-Plus-Abonnenten offensteht. Für einige Titel ergibt sich ein deutlicher Nachlass, wobei die Rabatte zwischen 15 und 80 Prozent liegen. Der Sale endet bereits am 1. Juli 2025 um 0:59 Uhr.

Zu den Highlights gehört die „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition“, die aktuell für 38,49 Euro statt 69,99 Euro erhältlich ist, was einer Ersparnis von 45 Prozent entspricht. Im PlayStation-Store scheint es sogar der bisherige Bestpreis zu sein. Auch „Star Wars Outlaws“ ist im Angebot und kostet im Sale 39,99 Euro, was einer Halbierung des ursprünglichen Preises entspricht. Ein neuer Bestpreis ist es nicht.

„Skull and Bones“ ist um 80 Prozent reduziert, womit der Preis auf 9,99 Euro sinkt. Günstiger war der Titel im PS-Store noch nie zu haben. Der vorherige Bestpreis lag bei 24,99 Euro. Auch die Premium Edition ist günstiger als je zuvor im Sale. Hier zahlen Interessenten mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft bis zum kommenden Montag 15,99 Euro. Nach jahrelanger Entwicklungszeit und einem verhaltenen Verkaufsstart dürften sich bei derartigen Beträgen noch einmal Käufer finden, die in das Piratenabenteuer hineinschnuppern möchten.

Weitere Deals mit hohen Rabatten

Spürbare Preisnachlässe gibt es zudem für „Ghostrunner“, das nun für 7,49 Euro angeboten wird, was einer Reduzierung von 75 Prozent entspricht, aber kein neuer Bestpreis ist. „F1 Manager 2024“ kostet derzeit 10,49 Euro und ist damit um 70 Prozent günstiger. Wer sich für Multiplayer-Partyspiele interessiert, kann „The Jackbox Party Starter“ für 9,99 Euro mit einem Rabatt von 50 Prozent erwerben.

Für Fans von Aufbauspielen lohnt sich „Planet Zoo“, das für 24,99 Euro angeboten wird, was eine Ersparnis von 50 Prozent bedeutet. „Cult of the Lamb: Heretic Edition“ kostet im Sale 17,49 Euro und ist damit um 50 Prozent reduziert. Zudem ist „Prince of Persia: The Lost Crown“ in der Complete-Edition für 24,99 Euro erhältlich. Auch hier wurde der 50-Prozent-Rabatt schon mehrfach geboten.

Neben den genannten Angeboten stehen zahlreiche weitere Titel mit Preisnachlässen im Store bereit. Hier ein Überblick über weitere Deals:

Alone In The Dark – Digital Deluxe Edition : 34,99 Euro (-30%)

: 34,99 Euro (-30%) Another Crabs Treasure : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) Evil Genius 2: World Domination Deluxe Edition : 11,99 Euro (-80%)

: 11,99 Euro (-80%) Far Cry 6 GotY-Edition : 29,99 Euro (-75%)

: 29,99 Euro (-75%) Far Cry 6 : 17,49 Euro (-75%)

: 17,49 Euro (-75%) Fantasians Neo Dimension : 44,99 Euro (-25%)

: 44,99 Euro (-25%) Five Nights At Freddys: Help Wanted – Full Time Edition : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Green Hell : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Hell Let Loose : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Hell Let Loose – Deluxe Edition : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Jurassic World Evolution 2: Deluxe Edition : 17,49 Euro (-75%)

: 17,49 Euro (-75%) LEGO Harry Potter Collection : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Lost Records: Bloom & Rage : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Medieval Dynasty : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind : 22,74 Euro (-35%)

: 22,74 Euro (-35%) NBA 2K25 Tournament Edition : 17,99 Euro (-80%)

: 17,99 Euro (-80%) Nine Sols : 21,74 Euro (-25%)

: 21,74 Euro (-25%) Riders Republic 360 Edition : 19,99 Euro (-75%)

: 19,99 Euro (-75%) Riders Republic Skate Edition : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Sid Meiers Civilization 7 Deluxe-Edition : 84,99 Euro (-15%)

: 84,99 Euro (-15%) Sniper Elite 5 Deluxe Edition : 26,99 Euro (-70%)

: 26,99 Euro (-70%) Sniper Elite 5 : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) Sniper Elite: Resistance Deluxe Edition : 71,99 Euro (-20%)

: 71,99 Euro (-20%) Star Wars Outlaws Ultimate Edition : 69,99 Euro (-50%)

: 69,99 Euro (-50%) The Jackbox Party Pack 7 : 20,99 Euro (-30%)

: 20,99 Euro (-30%) Thief Simulator VR: Greenview Street : 14,99 Euro (-40%)

: 14,99 Euro (-40%) UNO Ultimate Edition : 29,99 Euro (-45%)

: 29,99 Euro (-45%) Warhammer 40,000: Darktide – Imperial Edition : 38,99 Euro (-35%)

: 38,99 Euro (-35%) Wreckfest: 15,99 Euro (-60%)

Die Übersicht über das „exklusive Wochenendangebot“ für PS-Plus-Mitglieder umfasst laut Webstore derzeit „79 Objekte“. Unklar ist, ob sich die Auswahl im Laufe des Tages noch erweitern wird. Sony bewirbt die Aktion mit „bis zu 50 Prozent“, was bei einem Blick auf die tatsächlichen Deals nicht korrekt ist. Bis zu 80 Prozent sind wie anfangs erwähnt dabei.

Der neuste Weekend-Sale für PS-Plus-Mitglieder ist Teil der Feierlichkeiten zum 15. Jubiläum des Abos. Weitere Details umfasst der nachfolgende Artikel:

Auch an anderer Stelle lohnt für PS-Plus-Mitglieder ein Blick. Die Juli-Neuzugänge der Essential-Stufe wurden in dieser Woche angekündigt. Zudem steht ein Day-1-Release für die Extra-Stufe fest.

