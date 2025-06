Resident Evil Requiem: Capcom erklärt den tiefen Sinn des Requiem-Untertitels

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest hatte Capcom Anfang des Monats mit „Resident Evil Requiem“ den mittlerweile neunten Hauptteil der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe mit einem ersten Trailer angekündigt.

Und wie der Titel deutlich macht, setzen die Entwickler den Trend von „Resident Evil Village“ fort und verzichten auch weiterhin auf eine klassische Nummerierung. Stattdessen trägt der neue Teil den Untertitel „Requiem“, der nicht nur die Zahl 9 geschickt integriert („Re9uiem“), sondern auch eine tiefere Bedeutung hat. Eine Erklärung dazu lieferte Capcom nun selbst.

Warum Requiem? Die Bedeutung hinter dem Titel

Das Wort „Requiem“ stammt aus dem Lateinischen, bedeutet „Ruhe“ oder „ewige Ruhe“ und kann im übertragenen Sinne auch als eine Art Abschiedsgesang oder Trauerbekundung verstanden werden. So kann das Wort beispielsweise auch das Ende und die Erinnerung an etwas Vergangenes symbolisieren.

Und genau das trifft in diesem Fall auch auf „Resident Evil Requiem“ zu, wie Game Director Koshi Nakanishi im Zuge der gestrigen Capcom Spotlight-Präsentation verriet. „Viele Charaktere waren am ursprünglichen Ausbruch beteiligt, haben dadurch ihr Leben verloren oder wurden drastisch verändert“, erklärte Nakanishi. „So viele Charaktere sind aus Resident Evil hervorgegangen. Dieses Spiel ist ein Requiem, eine Hommage an diejenigen, die vor uns da waren.“

„Resident Evil ist eine Serie, die aus Umbrella und dem Zombie-Ausbruch in Raccoon City hervorgegangen ist, und wir haben Requiem ausgewählt, um einen Meilenstein in der Serie zu markieren“, so der Game Director des kommenden Horrorspiels weiter.

Mehrschichtige Bedeutung: Das Requiem für die Charaktere

Und auch Art Director Tomonori Takano ergänzte, dass der Titel an die vielen Charaktere aus der „Resident Evil“-Reihe erinnern soll: „Die Serie wurde mit Geschichten, die während des ursprünglichen Zombie-Ausbruchs spielten, wirklich populär, und seitdem haben wir viele Charaktere gesehen, die aufgrund von Raccoon City Schwierigkeiten hatten, diese Schwierigkeiten bewältigten und daran gewachsen sind.“

Dass der Titel aber auch mehrere Bedeutungen und auch einen Bezug zur neuen Protagonistin Grace Ashcroft hat, verriet Produzent Masato Kumazawa im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog. „Der Titel hat viele Bedeutungen: ein Requiem für die Protagonistin Grace Ashcroft, die mit dem Verlust ihrer Mutter vor acht Jahren zu kämpfen hat, und ein Requiem für alle Menschen, die in den Vorfall in Raccoon City verwickelt waren, um nur einige Beispiele zu nennen.“

Zudem ergänzte der Art Director, dass die Spieler nach dem Beenden von „Requiem“ sehr wahrscheinlich noch weitere Interpretationen des Untertitels entdecken werden: „Aber wenn du das Spiel durchgespielt hast, wirst du bestimmt noch mehr Bedeutungsebenen im Untertitel entdecken.“

Erscheinen wird „Resident Evil Requiem“ am 27. Februar 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC – passend zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe im darauffolgenden März. Und das Interesse am Spiel scheint schon jetzt groß zu sein: Das kommende Horrorspiel wurde schon jetzt über eine Million Mal zu Wunschlisten hinzugefügt.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Requiem.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren