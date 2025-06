Resident Evil Requiem: Präsentation liefert schaurige Eindrücke und neue Details

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung des Showcases bestätigt, präsentierte Capcom in der Nacht Szenen aus „Resident Evil: Requiem“. Zudem ging der Publisher näher auf die spielerische Umsetzung des Survival-Horrors ein.

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 bereitete Capcom dem Warten der Fangemeinde endlich ein Ende und kündigte „Resident Evil: Requiem“ offiziell für PC und Konsolen an.

Der Haken an der Sache: Abgesehen von einem ersten Trailer gab es bislang kaum Informationen zum neuesten Ableger der erfolgreichen Horror-Reihe. Das änderte sich jedoch in der aktuellen Ausgabe von Capcom Spotlight, die in der Nacht stattfand. Capcom präsentierte neue Eindrücke und lieferte zudem Details zu „Resident Evil: Requiem“.

Die gezeigten Szenen und Aussagen der Entwickler haben wir nachfolgend zur Ansicht für euch eingebunden.

Eine neue Protagonistin und abwechslungsreiche Schauplätze

Wie bereits der offizielle Enthüllungstrailer bestätigte, rückt „Resident Evil: Requiem“ mit Grace Ashcroft ein neue Protagonistin in den Mittelpunkt. Bei Grace handelt es sich um die Tochter der aus den „Outbreak“-Titeln bekannten Reporterin Alyssa Ashcroft, die mehrere abwechslungsreiche Schauplätze erkundet – darunter Raccoon City.

Capcom beschreibt Ashley als eine Kriminalanalytikerin, die mit ihrer außergewöhnlichen Kombinationsgabe beim FBI landete. Seit dem Tod ihrer Mutter ist sie in sich gekehrt und widmet jede verfügbare Minute ihrer Arbeit. Spielerisch setzen die Entwickler von Capcom bei „Resident Evil: Requiem“ auf die gewohnte Mischung aus Horror, Action und einer spannenden Inszenierung der Geschichte.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung bestätigte Capcom, dass euch die Entwickler die Wahl lassen, aus welcher Perspektive ihr das Horror-Abenteuer erlebt. In einem entsprechenden Menü könnt ihr laut dem Publisher jederzeit einstellen, ob ihr das Spiel aus der First-Person- oder Third-Person-Perspektive erfahren möchtet. Im besagten Menü müsst ihr hierzu lediglich einen kleinen Pfeil anklicken.

„Resident Evil Requiem ist der neunte Teil in der Resident-Evil-Hauptreihe. Bereite dich darauf vor, dem Tod zu entkommen – in einer Herzschlag-stoppenden Erfahrung, die euch bis aufs Mark erschüttern wird“, so der Publisher weiter.

„Technologischer Fortschritt kombiniert mit der weitreichen Erfahrung des Entwicklerteams, Stories mit fein ausgearbeiteten Charakteren und Gameplay zu kombinieren sorgen für eine immersivere Erfahrung als je zuvor.“

„Resident Evil: Requiem“ erscheint am 27. Februar 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

