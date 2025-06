Street Fighter 6: Jahr 3 beginnt Anfang August mit der Rückkehr eines legendären Kämpfers

Nachdem „Street Fighter 6“ am 2. Juni 2023 weltweit veröffentlicht wurde, hat Capcom das Prügelspiel im Laufe der Zeit kontinuierlich mit neuen Kämpfern erweitert. Im ersten Jahr konnten sich die Spieler über die vier neuen Charaktere Rashid, A.K.I., Ed und Akuma freuen. Jahr 2 brachte ebenfalls vier Neuzugänge: M. Bison, Terry Bogard, Mai Shiranui und Elena.

Und auch im dritten Jahr lässt Capcom nicht nach: Im Rahmen der gestrigen Spotlight-Präsentation wurden die kommenden Kämpfer und weitere Inhalte für „Street Fighter 6“ angekündigt. Ein erster Teaser-Trailer stellte außerdem den ersten DLC-Charakter für Jahr 3 vor – einen legendären Kämpfer der Reihe.

Der Kaiser des Muay Thai kehrt zurück

So wird am 5. August 2025 der Kaiser des Muay Thai und Ryus Rivale sein Comeback in „Street Fighter 6“ geben: Sagat. Er trat bereits 1987 im ersten „Street Fighter“ als Endgegner auf und war in „Street Fighter 2“ einer der vier Grand Masters von Shadaloo, der kriminellen Organisation von Oberbösewicht M. Bison.

In „Street Fighter 6“ wird Sagat aber nicht nur spielbarer Kämpfer zur Verfügung stehen, sondern auch als Meister in der World Tour auftreten, in dessen Rahmen die Spieler nach Thailand reisen werden. Einen ersten Vorgeschmack auf den Muay-Thai-Boxer liefert der erste Teaser, während ein detaillierter Gameplay-Trailer demnächst nachgereicht wird.

Um auf die bevorstehende Veröffentlichung von Sagat einzustimmen, wird Capcom obendrein den sogenannte Sagat Arrives Fighting Pass anbieten, der bereits ab dem 4. Juli erhältlich sein wird und eine Reihe von Sagat inspirierter Inhalte bieten wird, die im Fighting-Ground-Modus verwendet werden können, darunter auch neue EX-Farben für Ryu und Ken.

Weitere Year 3-Kämpfer und neue Sommer-Outfits

Sagat bildet jedoch nur den Auftakt für Jahr 3 von „Street Fighter 6“: Wie gewohnt können sich die Spieler wieder wie gewohnt über insgesamt vier neue Kämpfer freuen. So wird nach dem Muay-Thai-Kaiser im diesjährigen Herbst C. Viper die Kämpferriege ergänzen. Im Frühjahr 2026 folgt schließlich Alex, während Ingrid im späten Frühjahr 2026 den Abschluss bilden wird.

Darüber hinaus kündigte Capcom aber noch weitere Inhalte für „Street Fighter 6“ an: Zusammen mit Sagat wird am 5. August auch das neue Outfit 4-Update erscheinen. Damit erhalten sieben Charaktere sommerliche Badeanzüge. Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly und AKI bekommen neue Looks, während der Rest später folgen soll.

Außerdem gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die Capcom Pro Tour fortgesetzt wird und der Capcom Cup 12 vom 11. bis zum 15. März 2026 in Tokio, Japan stattfinden wird. In der historischen Ryogoku Kokugikan Arena können sich die Kontrahenten in „Street Fighter 6“ zum dritten Mal in Folge um einen Hauptpreis von 1 Million US-Dollar prügeln.

Und bereits heute, am 27. Juni, sowie am kommenden Sonntag, dem 29. Juni, steht der Sajam Slam 5 an: Hier treffen 32 Top-Streamen auf acht Profi-Trainer, die sich in einem Acht-Team-Kampf um die Vorherrschaft kämpfen. Dem Sieger winkt eine Reise zur diesjährigen Evo USA, dem größten und prestigeträchtigsten Fighting-Game-Turnier der Welt.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren