Switch 2: Nachfrage übertrifft alle Erwartungen – Nintendo bittet um Entschuldigung

Am 5. Juni 2025 feierte die Switch 2 ihren weltweiten Launch und bereits im Vorfeld prophezeiten Analysten die größte Markteinführung aller Zeiten. Und tatsächlich gelang es der neuen Nintendo-Konsole, alle bisherigen Rekorde zu brechen: Mit weltweit über 3,5 Millionen verkauften Exemplaren in nur vier Tagen konnte sich noch keine andere Videospiel-Hardware schneller verkaufen.

In den USA löste die Switch 2 mit über 1,1 Millionen verkauften Geräten die PS4 als bisherigen Spitzenreiter ab. Auch in Japan musste die PS2 weichen, nachdem die Switch 2 in ihrer ersten Woche fast 950.000 Mal verkauft wurde. Und wären mehr Konsolen verfügbar gewesen, wären die Verkaufszahlen wahrscheinlich noch höher ausgefallen. Denn Nintendo konnte die Nachfrage nicht vollständig decken, wofür sich Firmenpräsident Shuntaro Furukawa nun entschuldigte.

Nintendo-Präsident entschuldigt sich bei Aktionären und Fans

Wie NintendoLife berichtet, hat das japanische Traditionsunternehmen kürzlich seine 85. Jahreshauptversammlung abgehalten. Dort fragte einer der Aktionäre, ob ein bestimmter Grund für den Mangel an verfügbaren Konsolen bestehe oder ob Nintendo einfach mit der hohen Nachfrage gerechnet habe. So konnten selbst einige der Anteilseigner bislang keine Switch 2 ergattern. Furukawa nannte daraufhin zwar keine Details, lieferte aber eine Entschuldigung.

„Momentan übersteigt die Nachfrage nach der Switch 2 in vielen Ländern das Angebot, weshalb wir sie nicht vollständig decken können. Wir verstehen, dass auch einige unserer Aktionäre keine Konsole erhalten haben. Im April haben wir im My Nintendo Store mit Verlosungen begonnen. Die Resonanz hat unsere Erwartungen weit übertroffen, und ich habe auf X in meinem Namen eine Entschuldigung veröffentlicht, in der ich mitteilte, dass es 2,2 Millionen Bewerber gab“, so der Nintendo-Präsident.

„Seitdem haben wir vier weitere Verlosungen durchgeführt, bei denen jedoch nicht jeder ausgewählt wurde. Wir haben angekündigt, dass eine fünfte Verlosung ab Juli stattfinden wird. Auch viele Einzelhändler haben Verlosungen veranstaltet. Die Anzahl der Geschäfte, die Konsolen direkt im Laden verkaufen, nimmt allmählich zu.“

Abschließend versprach Furukawa aber auch Besserung: „Als Unternehmen arbeiten wir daran, unser Produktionssystem zu verbessern, um so viele Einheiten wie möglich auszuliefern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch diese anfängliche Nachfrage entstanden sind, da sie unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen hat.“

Furukawa über Lotteriesystem und Nintendo-Account

Was das Lotteriesystem betrifft, das unter anderem von Nintendo im eigenen My Nintendo Store zu Einsatz kommt, erklärte Furukawa im Nachhinein noch etwas ausführlicher, dass man von den Kunden sowohl positives als auch negatives Feedback erhalten habe. Das werde man nutzen, um das System für zukünftige Produkteinführungen weiter zu verbessern.

Darüber hinaus machte er die Wichtigkeit des Nintendo-Accounts als ein Qualifikationskriterium für die Teilnahme an er Lotterie deutlich. Zur Erinnerung: Anfangs konnten nur Spieler eine Switch 2 vorbestellen, die mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen Nintendo Switch Online abonniert haben und darüber hinaus eine gewisse Zeit mit erworbenen Switch-Spielen verbracht haben.

Furukawa erklärte, dass Kundenbeziehungen in der Vergangenheit oft mit dem Kauf einer neuen Konsole endeten. Deshalb sei der Nintendo-Account für ihn der Schlüssel, um eine „langfristige und positive Beziehung“ zu den Kunden aufzubauen und zu pflegen.

Währenddessen sollten potenzielle Käufer von gebrauchten Konsolen vorsichtig sein: Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit derzeit hoch ist, eine gesperrte Switch 2 zu erwischen. Die Konsolen wurden von Nintendo wegen Modifikationen gesperrt und sind somit unbrauchbar. Aus diesem Grund rufen aktuell sowohl Nutzer als auch Händler zur Vorsicht auf.

