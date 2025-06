Turn 10: Forza-Entwickler offenbar von Microsofts Stellenabbau betroffen

Insiderquellen zufolge könnte das zu Microsoft gehörende “Forza Motorsport"-Studio Turn 10 von einem Stellenabbau betroffen sein. Auch in anderen Studios macht sich Unsicherheit breit.

Microsoft Gaming ist nach milliardenschweren Übernahmen einer der größten Publisher auf dem Markt. Gleichzeitig ist es ein Schwergewicht, bei dem die Redmonder regelmäßig den Rotstift ansetzen. Nach größeren Entlassungen im vergangenen Jahr und Anfang 2025 wird der Strukturumbau fortgesetzt. Auch eines der einst wichtigsten Studios von Microsoft scheint es zu treffen.

Berichte über mögliche Entlassungen bei Turn 10 Studios

In einem neuen Beitrag berichtet Tom Warren von The Verge über bevorstehende Entlassungen bei Microsofts Xbox-Sparte. Auch er selbst habe von Maßnahmen dieser Art erfahren, vor allem in Bezug auf Turn 10.

„Im Internet wird spekuliert, dass ganze Studios geschlossen werden könnten. Und ich habe aus Quellen gehört, dass sich Turn 10, das Studio hinter Forza Motorsport, auf Kürzungen vorbereitet“, so Warren.

George Broussard, Branchenveteran und Mitentwickler von “Duke Nukem”, sprach in sozialen Medien zuletzt sogar von der Möglichkeit, dass ganze Studios geschlossen werden könnten. Dem Vernehmen nach sind bei Microsoft Gaming 1.000 und 2.000 Arbeitsplätze in Gefahr, was etwa 10 bis 20 Prozent der Beschäftigten ausmacht.

Während sich Microsoft bislang nicht zu den Berichten über mögliche Entlassungen geäußert hat, wäre es nicht die erste Entlassungswelle. Erst im vergangenen Monat baute der Konzern rund drei Prozent der weltweiten Belegschaft ab, was etwa 6.000 Stellen entsprach. Auch in den Monaten und Jahren zuvor kam es immer wieder zu ähnlichen Maßnahmen, insbesondere nach der Übernahme von Activision Blizzard.

Forza Horizon ist das neue Zugpferd

Turn 10 Studios arbeitet seit der Gründung vor 24 Jahren exklusiv an der “Forza Motorsport”-Reihe und war zudem an der Entwicklung der “Forza Horizon”-Spiele beteiligt. Seit 2005 brachte das Studio neun Teile der Motorsport-Serie hervor, zuletzt im Oktober 2023.

Allerdings blieb das 2023 erschienene “Forza Motorsport” hinter den Erwartungen zurück. Kritisiert wurden nicht zuletzt das RPG-ähnliche Fortschrittssystem und der fehlende Splitscreen-Mehrspielermodus. Offizielle Spielerzahlen liegen nicht vor.

Im direkten Vergleich erreicht die Open-World-Serie “Forza Horizon”, entwickelt von Playground Games, erheblich höhere Reichweiten. “Forza Horizon 5” verzeichnete nach Unternehmensangaben bereits in der ersten Woche nach Launch 10 Millionen Spieler, was unter anderem dem Xbox Game Pass zu verdanken ist. Im Mai 2025 überschritt der Titel die Marke von mindestens 45 Millionen Spielern.

Mittlerweile verweilt „Forza Horizon 5“ auch auf der PS5, was die Spielerzahlen – und auch Microsofts Einnahmen – noch einmal in die Höhe treibt:

Weitere Studios von Unsicherheit betroffen

Neben Turn 10 Studios gibt es auch bei anderen Xbox-Teams Anzeichen für Unsicherheit. Andy Robinson von VGC sprach auf Twitter von „negativen Gerüchten“ in britischen Xbox-Studios, wie The Gamer berichtet. Zu den dortigen Studios gehören unter anderem Ninja Theory, Rare und Playground Games. Konkrete Details nannte er nicht.

Ob und in welchem Umfang die möglichen Kürzungen bei Turn 10 Studios (und mutmaßlich auch in anderen Studios) tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Sollte es dazu kommen, dürften sich Microsofts Phil Spencer oder Sarah Bond früher oder später zu Wort melden.

