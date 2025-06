Battlefield 6: Neuer Gameplay-Leak zeigt über 15 Minuten aus dem Multiplayer

Im Rahmen von „Battlefield Labs“ wird „Battlefield 6“ bereits seit Monaten ausgiebig getestet. In diesem Monat erreichte die Entwicklung des kommenden Shooters außerdem einen wichtigen Meilenstein und erreichte die Alpha-Phase.

Und nachdem erst in der vergangenen Woche erstmals Gameplay-Szenen aus der Kampagne enthüllt wurden, kam es jetzt zu einem weiteren, umfangreichen Leak: Ein neues Gameplay-Video zeigt über 15 Minuten lang jede Menge Spielszenen aus dem Mehrspieler-Modus von „Battlefield 6“.

Neues Alpha-Gameplay bestätigt: Rush-Modus kehrt zurück

Das gezeigte Bildmaterial stammt aus der neuesten Alpha-Version des Spiels und zeigt den beliebten Rush-Modus. Die Spielvariante wurde erstmals in „Battlefield: Bad Company“ unter dem Titel „Gold Rush“ eingeführt und gilt als ein Favorit vieler Fans, insbesondere die Version aus der Fortsetzung, die oft als die beste gilt. In den letzten Ablegern tauchte der Modus jedoch nur noch als zeitlich begrenztes Event auf, was bei der Community für Enttäuschung sorgte.

Mit dem kommenden „Battlefield 6“ scheint der Rush-Modus nun zurückzukehren, da er bereits ausgiebig in den „Battlefield Labs“-Tests gespielt wird. In dem Modus treten zwei Teams gegeneinander an: Das angreifende Team muss eine Reihe von Stationen zerstören, während das verteidigende Team versucht, sie zu schützen. Die Stationen sind in Sektoren auf der Karte verteilt. Sobald die Stationen in einem Sektor zerstört sind, verschiebt sich der Gefechtsbereich zum nächsten Sektor. Das angreifende Team hat eine begrenzte Anzahl an „Tickets“, die bei jedem Tod eines Spielers sinken.

Darüber hinaus vermittelt das neue Gameplay-Video, das von den Nutzern unter anderem in einem Beitrag auf dem „Battlefield“-Subreddit geteilt wurde, auch einen detaillierten Eindruck von der Atmosphäre und dem Grafikstil. So kehrt die Reihe im Gegensatz zu den letzten Ablegern zu einem modernen Setting zurück, ähnlich wie im beliebten dritten Teil. Auf Reddit fühlen sich zudem viele Fans an die „Modern Warfare“-Serie von „Call of Duty“ erinnert.

Offizielle Enthüllung von Battlefield 6 womöglich im August

Neben dem im neuen Gameplay-Video gezeigten Rush-Modus wird „Battlefield 6“ aber auch noch weitere Spielvarianten bieten: Dazu gehört natürlich der Conquest-Kernmodus, doch ein Leak in diesem Monat bestätigte auch eine Battle-Royale-Variante. Demnach seien bereits erste Bilder aufgetaucht, die bislang aber noch nicht veröffentlicht wurden, den Kollegen von Insider Gaming jedoch vorliegen sollen. Auf kurz oder lang könnte der Modus auch „Battlefield Labs“ hinzugefügt werden.

Währenddessen warten die Spieler auch nach wie vor auf die offizielle Enthüllung von „Battlefield 6“, die laut Publisher Electronic Arts für den diesjährigen Sommer angesetzt ist. Ein konkreter Termin ist nicht bekannt, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Verantwortlichen die Gamescom 2025 nutzen werden. Die Spielemesse findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 24. August in Köln statt.

Erscheinen soll „Battlefield 6“ schließlich noch im Laufe des Geschäftsjahres 2025/2026 – also spätestens bis zum 31. März 2026. Geplant ist die Veröffentlichung für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

