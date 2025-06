Clair Obscur Expedition 33: Nervige Sprungpassagen? Dieser Trick könnte helfen

Sandfall Interactives von japanischen Rollenspielen inspirierter Titel „Clair Obscur: Expedition 33“ kann schon jetzt auf eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das Team fand ausgerechnet durch einen Reddit-Beitrag zusammen und erschuf eine rührende Geschichte, die sich schnell zu einem absoluten Überraschungshit mauserte.

Auch wenn die Fans das Rollenspiel überschwänglich loben, geht einigen Spielern ein Detail gehörig gegen den Strich. Denn auf ihren Abenteuern machen den Spielern nicht etwa die unzähligen Gegner das Leben schwer, sondern fürchterliche Sprungpassagen, die in der Welt und bei Minispielen lauern.

Kleiner Trick könnte Frustrationen vermeiden

In „Clair Obscur: Expedition 33“ gibt es in der Welt immer mal wieder kleinere oder größere Passagen, die das Sprunggeschick der Nutzer erfordern. So etwa in normalen Leveln oder in Renoirs verstecken Malerwerkstätten.

Besonderes Geschick erfordern aber die Gestral-Minispiele: Bei einem muss man eine fiese Strecke über Wasser mit drehenden Plattformen absolvieren. Ein anderes Spiel der lustigen Pinselfiguren sieht vor, dass der Spieler einen hohen „Turm“ hinaufklettert.

Das Problem: Die Sprungmechanik in „Clair Obscur: Expedition 33“ ist wenig intuitiv oder gar präzise. Zudem rollen sich die Charaktere ab, wenn der Sprung über eine gewisse Distanz geht. So rollt die Spielfigur vielleicht ärgerlicherweise über eine Kante, auch wenn man den Sprung eigentlich perfekt ausgeführt hat.

Ein kleiner Trick kann hier aber hilfreich sein: Die Rolle nach einem Sprung kann abgebrochen werden, wenn man kurz nach der Landung der Spielfigur die Angriffstaste drückt. Auf der PlayStation 5 ist das R1, auf der Xbox Series X|S ist es RB und auf dem PC wird standardmäßig die Taste F dafür verwendet.

Trotzdem bleiben Sprungpassagen knackig

Das Spiel selbst weist nicht darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, eine Rolle nach dem Sprung abzubrechen, so dass dieser Tipp leicht verpasst werden kann. Zudem lässt sich auch noch die Richtung ändern, in der die Rolle nach der Landung ausgeführt wird. Dazu müssen die Spieler den Steuerstick in die gewünschte Richtung ziehen. Bei sehr schmalen Plattformen ist diese Taktik jedoch womöglich nicht sehr hilfreich.

Kürzlich hat sich zum ersten Mal auch der Gustave-Synchronsprecher Charlie Cox zu dem enormen Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ zu Wort gemeldet. Die Fans hofften schon lange, dass der Schauspieler, der unter anderem aus Marvels „Daredevil“ bekannt ist, über das Rollenspiel sprechen würde.

Quelle: Reddit, ScreenRant

