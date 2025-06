Death Stranding 2: „Buchstäblich unspielbar“ – Nutzer trauern intimen Reaktionen nach

Seit dem 26. Juni können die Spieler in „Death Stranding 2: On the Beach“ erneut in der Rolle des Sam Porter Bridges auf Reisen gehen. Der Titel kommt nicht nur bei den internationalen Kritikern positiv an. Weil „Death Stranding 2“ den Testern zu gut gefiel, soll der verantwortliche Hideo Kojima das Adventure angeblich mitten in der Entwicklung geändert haben.

Das Fehlen von einigen Interaktionen in Sams Zimmer stößt einigen Nutzern jedoch sauer auf. „Buchstäblich unspielbar“, scherzen die Spieler auf Reddit.

Sam muss euren Schabernack nun ertragen

„Death Stranding“ aus 2019 hatte einige einzigartige Animationen zu bieten, wenn man sich in Sams Privatzimmer aufhielt. So zeigte der Protagonist etwa stolz auf seine Sammlerstücke oder ließ sich mit einem Energydrink in der Hand auf sein Bett fallen.

Weniger amüsiert war Sam jedoch, wenn der Spieler ihm zu sehr zu Leibe rückte. Richteten die Nutzer die Kamera auf seinen Schritt, legte der Hauptcharakter seine Hände schützend vor seinen Schoß. Dieses Schauspiel konnte ein paar Mal wiederholt werden, während Sam dem Spieler den Mittelfinger zeigte. Irgendwann wurde es dem Porter jedoch zu bunt und er verpasste der Kamera einen Hieb mit der Faust.

Die Nutzer auf Reddit waren erschrocken, als sie entdeckten, dass eine solche Interaktion in „Death Stranding 2: On the Beach“ nun fehlt. Während einige scherzten, dass dies das Adventure für sie „unspielbar“ machen würde, gaben andere verwundert an, dass noch mehr Animationen aus dem Nachfolger gestrichen wurden.

Gag-Animationen ja oder nein?

So fehlen in „Death Stranding 2“ etwa die Szenen, in denen Sam die Toilette oder die Dusche benutzt. Auch macht der Protagonist keine Blödeleien mehr vor dem Spiegel. Selbst einen Blick auf seine Füße dürfen die Spieler nun werfen, was Sam noch im ersten Teil gar nicht gefielt. Alles, was die Nutzer nun erhalten, ist hin und wieder ein Blinzler in die Kamera.

„Es ist vielleicht ein Hot Take, aber ich bin froh, dass das Spiel mich einfach heranzoomen lässt, um Details zu erkennen, ohne denselben Gag zu wiederholen“, meinte der Nutzer „Macheebu“ auf Reddit. „Beim ersten Mal war es lustig, aber ich muss die gleichen Animationen nicht noch einmal sehen.“

„Ich kann verstehen, warum sie all die albernen Animationen aufgrund des anfänglichen Tons in der Geschichte entfernt haben“, antwortete darauf „Toxin126“. „Aber ich hätte es gut gefunden, wenn sie wenigstens noch ein paar vielleicht etwas dezentere kleine Animationen für Sam gehabt hätten. Wie zum Beispiel, dass er sich selbst im Spiegel betrachtet oder die Schultern in die Kamera zurück. Er ist etwas statischer, als ich es mir gewünscht hätte, aber vielleicht ist das dieses Mal die Absicht.“

