Death Stranding 2: Keiner wollte sie – Die schrägsten Easter Eggs stammen von Kojima persönlich

Hideo Kojima ist nicht nur bekannt für seine filmische Erzählweise, komplexe Geschichten oder unkonventionelle Spielmechaniken. Auch das Durchbrechen der vierten Wand, Easter Eggs oder skurrile Referenzen sind ein Markenzeichen des einflussreichen japanischen Entwicklers.

Und so steckt auch „Death Stranding 2“ wieder voller Anspielungen. Doch in einigen Fällen wurde es offenbar auch den Mitarbeitern von Kojima Productions zu viel. Wie Kojima nun nämlich in einem Interview verraten hat, musste er einige der Easter Eggs selbst einbauen, da sonst niemand dazu gewillt war – vor allem die, die auf ihn selbst verweisen.

Kojimas Humor: Wenn der Schöpfer selbst für die „Cringe“-Momente sorgt

„Death Stranding 2“ enthält wie schon der Vorgänger jede Menge Cameo-Auftritte bekannter Persönlichkeiten. Dazu gehören etwa „Ghost in the Shell“-Regisseur Mamoru Oshii oder Schauspieler Ma Dong-seok („Train to Busan“, „Marvel’s Eternals“) Aber auch Personen, von denen Kojima einfach Fan ist, wie etwa Hololive VTuber Usada Pekora, tauchen in seinem neuen Spiel als Prepper auf.

Darüber hinaus enthält „Death Stranding 2“ aber auch noch jede Menge Verweise auf die früheren Arbeiten von Kojima und auf ihn selbst. Und für diese humorvolle Selbstreferenz übernimmt Kojima auch die volle Verantwortung. Wie er jetzt nämlich in einem Interview mit GameSpark (via Automaton) verraten hat, hat er die entsprechenden Easter Eggs alle selbst hinzugefügt.

„Ich habe all das selbst eingebaut. Selbst wenn ich meinen Mitarbeitern sagte: Bitte fügt das ein, taten sie nur so, als wüssten sie nicht, wovon ich rede (lacht)“, so Kojima. „Manche Dinge wird man erst beim zweiten oder dritten Durchspielen bemerken. Ich habe sie für all jene entworfen, die gerne erkunden und spekulieren.“

Allerdings sprach Kojima auch eine Warnung aus: Einige der Anspielungen und Referenzen, die er in „Death Stranding 2“ versteckt habe, so schräg sind, dass sie „bei manchen Leuten für starkes Fremdschämen sorgen könnten“.

Kojima gibt Hinweis auf ein verstecktes Easter Egg

Bis die Spieler alle Easter Eggs in „Death Stranding 2“ gefunden haben, dürften es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Im Interview gab Kojima aber auch einen Hinweis für ein Easter Egg, dass er im Spiel versteckt hat: „Nachts, in einer heißen Quelle, sieht man, wenn man in den Himmel blickt, eine sehr schöne Himmelserscheinung. Wenn man dort heranzoomt, taucht eine Menge Zeug auf, also probiert damit herum. Manche Leute könnte das ein bisschen abschrecken (lacht).“

„Death Stranding 2“ wurde in dieser Woche – genauer gesagt am 26. Juni 2025 – exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Und den Tests und Wertungen zufolge, ist es Kojima gelungen, seinen nächsten Hit abzuliefern. So baut die Fortsetzungen die Stärken des Vorgängers gekonnt aus, bleibt aber trotzdem Kojima-typisch. Auf Metacritic rangiert das Spiel derzeit mit einem Metascore von 90 Punkten – inklusive „Must Play“-Empfehlung.

