Death Stranding 2: Spiel gibt euch weniger Belohnungen, wenn ihr zu schnell seid

„Death Stranding 2: On the Beach“ spielt rund elf Monate nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil. Sam hat sich mit Baby Lou zurückgezogen und will einfach nur noch in Ruhe sein Leben leben. Bis Fragile auftaucht und ihm aufträgt, seine Lieferungen wieder aufzunehmen.

Also schwingt sich unser Protagonist erneut in seine Ausrüstung und macht sich daran, nicht nur den Rest der Menschheit zu verbinden, sondern den einzelnen Außenposten auch noch allerhand Lieferungen zukommen zu lassen. Wie ein Spieler auf Reddit jedoch beweisen konnte, solltet ihr dabei nicht allzu forsch vorgehen.

So gibt es mehr Ruf bei den Lieferungen

Um in der Welt von „Death Stranding“ möglichst effizient vorzugehen, nehmen wohl viele Spieler auf ihrem Weg mehrere Lieferungen zu ihrem Ziel an. Auch verlorene Gegenstände werden gerne mitgenommen, wenn man sowieso schon unterwegs ist. Allerdings sollte man an seinem Bestimmungsort besser nicht alle Lieferungen gleichzeitig abgeben.

Wie der Nutzer „idontcare235“ mit Bildern belegen konnte, lohnt es sich in „Death Stranding 2“ mehr, alle Lieferungen einzeln abzugeben. Denn neben allerhand Ausrüstung und weiterer Items, die Sam auf seinen Reisen verwenden kann, erhält der Porter für seine Lieferungen auch Likes sowie Ruf bei den jeweiligen Außenposten.

Wie die Bilder des Nutzers belegen, blieben die erhaltenen Likes gleich, egal ob die Lieferungen alle zusammen oder einzeln abgegeben wurden. Bei dem Ruf, der durch Sterne angezeigt wird, macht das Vorgehen jedoch einen deutlichen Unterschied. Gab der Spieler seine Ladung einzeln ab, erhielt er von seinem Kunden mehr als einen halben Stern mehr im Vergleich zu der Lieferung, bei der alle Gegenstände gleichzeitig abgegeben wurden.

So geht es mit dem Ruf schneller voran

Auf Reddit konnten mehrere Nutzer den Fund von „idontcare235“ verifizieren. Ein Spieler gab an, dass er sogar extra ein neues Spiel angefangen habe, um den Tipp zu testen.

Zwar ist es nicht nötig, alle Beziehungen zu den jeweiligen Außenposten auf das Maximum zu erhöhen, um „Death Stranding 2: On the Beach“ abzuschließen. Allerdings erhalten die Spieler für ihre Mühen Zugriff auf fortschrittliche Technologien.

„Death Stranding 2“ ist seit dem 26. Juni exklusiv für PlayStation 5 erhältlich. Eine Übersicht über die Wertungen der internationalen Kritiker haben wir hier zusammengestellt. Unseren eigenen Test von unserem Autor Sven könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Reddit, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren