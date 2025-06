Fantastic Four: Darum ist der Spider-Man-Homecoming-Regisseur aus dem Marvel-Kinofilm ausgestiegen

Jon Watts, der schon für die „Spider-Man“-Trilogie mit Tom Holland Regie führte, sollte eigentlich auch den kommenden Marvel-Film „Fantastic Four: First Steps“ inszenieren. Er entschied sich jedoch, das Projekt zu verlassen. Die Gründe dafür hat er jetzt enthüllt.

Im nächsten Monat startet mit „Fantastic Four: First Steps“ der nächste Marvel-Film in den Kinos, der die ikonische Superhelden-Familie erstmals in das große, zusammenhängende MCU einführen wird. Regie führte Matt Shakman, der sich zuletzt auch für die Disney-Plus-Serie „WandaVision“ verantwortlich zeichnete.

Doch ursprünglich sollte eigentlich Jon Watts, der bereits für die erfolgreiche „Spider-Man“-Trilogie mit Tom Holland auf dem Regiestuhl Platz nahm, die Inszenierung von „Fantastic Four: First Steps“ übernehmen. Aus persönlichen Gründen entschied er sich jedoch dazu, das Projekt zu verlassen. Auf dem Mediterrane Film Festival in Malta sprach er nun erstmals über die Gründe.

„Es hätten buchstäblich Menschen sterben können“

Wie The Hollywood Reporter berichtet, fühlte sie Watts nach seiner Arbeit an den „Spider-Man“-Filmen und vor allem aufgrund der COVID-Pandemie zu „ausgepowert“, um das „Fantastic Four“-Projekt zu übernehmen. Zudem befürchtete er sogar, dass „buchstäblich Menschen sterben können, wenn man etwas falsch gemacht hätte“.

„Die emotionale Belastung, all diese COVID-Protokolle durchlaufen zu müssen und gleichzeitig zu versuchen, etwas Kreatives zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Besetzung und die Crew in Sicherheit sind – es hätten buchstäblich Menschen sterben können, wenn man etwas falsch gemacht hätte – und der Postproduktionsprozess waren sehr schwierig“, enthüllte Watts.

Aufgrund der Pandemie war es außerdem „wirklich schwierig, Effekte auf herkömmliche Weise zu realisieren“. „Bei visuellen Effekten gibt es eine internationale Komponente, da man mit Anbietern aus aller Welt zusammenarbeitet, und die Lieferkette war aufgrund von COVID unterbrochen“, so der Filmemacher weiter.

Zu erschöpft für Fantastic Four

Watts’ ursprünglicher Plan war es, zwischen „Spider-Man: Far From Home“ und „Spider-Man: No Way Home“ an „Fantastic Four: First Steps“ zu arbeiten. Doch als es in die Vorproduktion ging, musste er feststellen, dass ihm die nötige Kraft ausgegangen war.

„Die COVID-Schicht und die damit verbundene riesige Filmproduktionsschicht ließen mich wissen, dass ich nicht das Zeug dazu hatte, diesen Film großartig zu machen“, erläuterte Watts weiter. „Ich war einfach völlig erschöpft und brauchte etwas Zeit, um mich zu erholen. Alle bei Marvel haben das voll und ganz verstanden.“

„Sie hatten das auch mit mir durchgemacht und wussten daher, wie hart und anstrengend diese Erfahrung war. Letztendlich war es sehr befriedigend, aber irgendwann, wenn man es nicht mehr auf dem Niveau schafft, das man für großartig hält, dann ist es besser, es nicht zu tun“, so der Regisseur abschließend.

Watts betonte jedoch, dass er sehr auf „First Steps“ und die Vision von Regisseur Matt Shakman und allen Beteiligten gespannt ist, auch wenn es „für mich eine völlig surreale Erfahrung sein wird, in den Film zu gehen und ihn mir anzusehen.“ Hierzulande wird „Fantastic Four: First Steps“ ab dem 24. Juli 2025 in den Kinos zu sehen sein.

