Ready or Not: Auf PS5 und Xbox Series X/S mit Änderungen – weniger Gore und Gewaltszenen mit Kindern

VOID Interactive bringt den taktischen Shooter „Ready or Not" Mitte Juli auf Konsolen. Dabei müssen sich Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S mit Anpassungen arrangieren, insbesondere bei Gore-Effekten und Darstellungen von Gewalt gegen Kinder.

Die bevorstehende Veröffentlichung von „Ready or Not“ auf PS5 und Xbox Series X/S bringt eine Reihe technischer und inhaltlicher Anpassungen mit sich. Hinter den Kulissen arbeiten die Entwickler daran, die Spielinhalte plattformübergreifend kompatibel zu halten und gleichzeitig die Auflagen der Konsolenhersteller zu erfüllen.

„Unsere Altersfreigaben für Konsolen lauten ESRB M, PEGI 18 und USK 18, um euch einen Eindruck zu vermitteln“, so VOID Interactive in einem Steam-Beitrag. „Konsolenplattformen müssen jedoch weitere Anforderungen an die Spielinhalte erfüllen, um auf ihren Systemen funktionieren zu können. Einige dieser Änderungen werden in der PC-Version sichtbar sein.“

Weniger Gewaltszenen mit Kindern und Reduzierung von Gore

Laut Entwickler mussten die Konsolenversionen hinsichtlich der Darstellung von Gewalt abgeschwächt werden. VOID Interactive betont, dass sämtliche Änderungen an „Ready or Not“ ausschließlich auf Vorgaben der Plattformbetreiber zurückzuführen seien.

„Während des gesamten Konsolen-Port-Prozesses haben wir unser Möglichstes getan, nur dann Änderungen vorzunehmen, wenn sie von unseren First-Party-Partnern als absolut notwendig gekennzeichnet wurden“, so die Entwickler. Ziel sei es gewesen, die ursprüngliche Tonalität des Spiels zu wahren.

Die Anpassungen betreffen mehrere Elemente des Spiels, darunter:

Zerstückelung (Gore)

Zwar bleibt die Möglichkeit bestehen, Gegner durch Schüsse zu zerstückeln, jedoch ist dies künftig nur möglich, solange diese noch leben. „Werden lebende Gegner beschossen, können sie zerstückelt werden, sind sie jedoch tot, erfolgt keine weitere Zerstückelung“, erklären die Entwickler. Der Grad der grafischen Darstellung wurde dabei nicht reduziert.

Nacktheit

Einzelne Szenen mit expliziter Nacktheit wurden überarbeitet, sodass betroffene Zivilisten oder Verdächtige stärker verdeckt sind. Beispielhaft wird der Charakter Gerard genannt, dessen Bekleidung zuvor nur unzureichend Körperteile verbarg.

Darstellung von Gewalt gegen Kinder

„Obwohl wir uns bereits große Mühe geben, Misshandlungen von Kindern im Spiel verantwortungsvoll darzustellen, haben wir diese Philosophie thematisch leicht erweitert, um den Zertifizierungsstandards besser gerecht zu werden“, so das Team.

Hier kam es etwa zu weiteren Anpassungen an Animationen, um weniger explizite Szenen zu zeigen. So wurde in der Mission „Twisted Nerve“ das Verhalten eines Kindes verändert, sodass es nun bewusstlos oder schlafend dargestellt wird, anstatt der zuvor verkrampften und gewalttätig wirkenden Animation.

VOID Interactive betont, dass die generelle inhaltliche Linie bestehen bleibt: „Die Änderungen an der Konsolenversion sind so gering, dass die meisten Leute hier nichts bemerken würden, wenn wir nichts sagen würden. Wir möchten aber transparent sein. Es handelt sich größtenteils nur um Beweismaterial [sammelbare Gegenstände] und Nacktheit, die verändert wurden.“

Auch Änderungen an PC-Version möglich

Zwar betreffen die Anpassungen an „Ready or Not“ explizit die Konsolenversion. Allerdings gebe es Elemente im Spiel, bei denen die inhaltliche Trennung zwischen den Versionen für Konsolen und PC weniger praktikabel sei. Daher könne es auch dort zu Asset-Änderungen kommen.

Dazu heißt es: „Wenn eine Inhaltsänderung lediglich aus einem Texturaustausch bestand, konnten wir sie nur auf der Konsole anwenden, während die PC-Version unverändert blieb. Wenn die Änderung jedoch die Transformation eines gesamten Assets beinhaltete (wie das Hinzufügen von Kleidung zu einem Charaktermodell), war dies weniger praktikabel. „

Die Entwickler nennen zwei technische Gründe dafür, dass manche Änderungen auch in der PC-Version sichtbar sein werden:

Wartung und Updates: Das gleichzeitige Pflegen mehrerer Versionen mit unterschiedlichen Assets berge ein hohes Fehlerpotenzial, unter anderem bei Beleuchtung oder Optimierung.

Das gleichzeitige Pflegen mehrerer Versionen mit unterschiedlichen Assets berge ein hohes Fehlerpotenzial, unter anderem bei Beleuchtung oder Optimierung. Crossplay: Damit plattformübergreifendes Spielen möglich bleibt, müssten die Spielinhalte „identisch oder zumindest im Wesentlichen identisch“ sein. Unterschiedliche Assets würden die „Multiplayer-Replikation“ stören.

„Wir freuen uns auf den Start unserer Konsolenversion und sind erleichtert, dass alle Zertifizierungsprozesse für den Konsolenstart abgeschlossen wurden. Wir hatten als Team das Glück, die Zertifizierung für den Start gleich beim ersten Versuch zu bestehen“, so das Team abschließend. Den kompletten Bericht mit weiteren Einzelheiten lest ihr auf Steam.

Die Konsolenversion für PS5 und Xbox Series X/S wird am 15. Juli 2025 veröffentlicht. Käufer können aus drei Varianten wählen:

Standard Edition (digital, 49,99 Euro) – enthält das Basisspiel.

– enthält das Basisspiel. Day One Edition (physisch, 49,99 Euro) – liefert zusätzlich Waffen wie den M32A1-Granatwerfer, die MK-V-Pistole und die 590M-Schrotflinte. Erhältlich bei Amazon .

– liefert zusätzlich Waffen wie den M32A1-Granatwerfer, die MK-V-Pistole und die 590M-Schrotflinte. Erhältlich . Deluxe Edition (digital, 69,99 Euro) – beinhaltet neben zusätzlichen Waffen auch die beiden DLCs „Home Invasion“ und „Dark Waters“ sowie eine bislang unangekündigte Erweiterung. Die DLCs sind alternativ einzeln für je 9,99 Euro erhältlich.

Weitere Informationen zum Spiel umfasst unser kürzlich veröffentlichter Artikel zum Release-Termin von „Ready or Not“:

Seit dem Early Access-Start im Dezember 2021 hat sich „Ready or Not“ für VOID Interactive als kommerzieller Erfolg erwiesen. Nach dem Vollrelease im Jahr 2023 wurden bereits über neun Millionen Einheiten verkauft, die Umsätze lagen allein im ersten Monat der Vollversion bei etwa 15 Millionen US-Dollar.

