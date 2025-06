Switch 2: Würde Sony dasselbe tun? Ex-PlayStation-Boss lobt Nintendos „genialen“ Schachzug in Japan

Anders als im Rest der Welt bietet Nintendo in Japan ein preisgünstigeres Modell der Switch 2 an. Dem ehemaligen PlayStation Manager Shuhei Yoshida zufolge ist das eine „fantastische Geschäftsentscheidung“. Er bezweifelt jedoch, dass eine solche Strategie auch für Sony infrage kommen würde.

Die neue Switch 2 erwies sich für Nintendo als echter Kassenschlager, nachdem die neue Konsole am 5. Juni ihren weltweiten Launch feierte. Innerhalb der ersten vier Tage wurden bereits mehr als 3,5 Millionen Exemplare verkauft – ein neuer Rekord. Und vor allem in Japan erfreut sich die Switch 2 großer Beliebtheit.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung hatten sich knapp 2,2 Millionen Japaner für eine Vorbestellung beworben, sodass Nintendo der Nachfrage – ebenso wie in den restlichen Teilen der Welt – bis heute nicht nachkommen konnte. Ein Umstand, für den sich Präsident Shuntaro Furukawa auch erst kürzlich entschuldigte.

In Japan dürfte das Interesse aber noch größer ausfallen, da Nintendo im Gegensatz zu anderen Ländern ein zweites, preisgünstigeres Modell anbietet. Eine „fantastische Geschäftsentscheidung“, wie der ehemalige PlayStation-Boss Shuhei Yoshida jetzt deutlich gemacht hat. Für Sony würde so ein „genialer“ Schachzug seiner Ansicht nach aber wohl nicht infrage kommen.

Regionaler Switch 2-Rabatt: Laut Shuhei Yoshida „unfassbar“

Während die Standardversion der Switch 2 in Japan exklusiv über den My Nintendo Store für 69.980 Yen vertrieben wird, was aktuell etwa 412 Euro entspricht, ist im Einzelhandel eine Variante für nur 49.980 Yen erhältlich – was umgerechnet ungefähr nur 294 Euro wären. Einziger Unterschied: Die günstige Konsole ist auf die japanische Sprache beschränkt und lässt sich nur mit einem japanischen Nintendo-Account verknüpfen.

Ein Umstand, der japanische Spieler aber nicht sonderlich stören dürfte. Aus diesem Grund bezeichnete Yoshida die Strategie von Nintendo in der neuesten Ausgabe des Podcasts (via GamesRadar) der beiden ehemaligen Marketingleiter von Nintendo of America, Kit Ellis und Krysta Yang, als „erstaunliche Geschäftsentscheidung“.

Er glaubt jedoch „nicht unbedingt, dass andere Unternehmen wie PlayStation das nachahmen würden“. Yoshida erläuterte: „Es macht für mich keinen Sinn, dasselbe Produkt zu einem so anderen Preis an andere Kunden zu verkaufen.“ Allerdings zeige es „deutlich“, dass Nintendo ihre „starke Position in Japan, die sie bereits haben, behalten wollen … das ist eine großartige Entscheidung“. Yoshida zufolge sei der regionale Rabatt der Switch 2 „unfassbar“.

Nintendos Angst vor dem Aufstieg der Smartphones

Im weiteren Verlauf des Podcasts sprachen Yoshida, Yang und Kit außerdem auch über die Geschichte von Sony und Nintendo und zogen einen Vergleich zwischen der PSP und dem DS. Infolgedessen enthüllte Yang auch „das einzige Mal im Unternehmen“, als sie „echte Angst von Seiten der Verantwortlichen erlebt“. Schließlich fürchtet Nintendo aufgrund der eigenen und äußerst erfolgreichen Strategie kaum die Konkurrenz.

Doch als Yoshida die damalige Ära der Handhelds als „glückliche Generation des tragbaren Gamings“ bezeichnete, da Smartphones zu dieser Zeit bereits mobile Musikplayer, Digitalkameras und andere Geräte verdrängt hatten, erzählte Yang eine Anekdote aus einem Meeting mit der Nintendo-Führungsriege.

„Jemand teilte ein Video von einem kleinen, etwa dreijährigen Kind, das auf einem iPad spielte. Und alle in dem Meeting sahen aus, als ob sie dachten: Es ist vorbei für uns, das ist das Ende des Handheld-Marktes.“

Doch Nintendos Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet: Die Switch ist eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten und hat mit über 1,39 Milliarden verkauften Einheiten auch die meisten Software-Verkäufe zu verzeichnen. Und mit der Switch 2 scheint das japanische Unternehmen nun den Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte geschrieben zu haben.

