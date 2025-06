The Outer Worlds 2: Nicht nur von Fallout beeinflusst – Entwickler nennt weiteren Meilenstein als Inspiration 

The Outer Worlds 2:

Für „The Outer Worlds 2“ ließ sich Entwickler Obsidian stark von einem der eigenen Titel beeinflussen: „Fallout: New Vegas“. Allerdings diente auch ein Meilenstein der Videospielgeschichte als Inspiration, wie Creative Director Brandon Adler in einem Interview verraten hat.

Mit „Fallout: New Vegas“ veröffentlichte Entwicklerstudio Obsidian Entertainment im Jahr 2010 eines der gefeiertsten Rollenspiele der letzten Jahrzehnte. Obwohl der Titel zum Start von technischen Probleme geplagt war, verhalfen ihm die Story, das Writing und die tiefgehenden RPG-Elemente über die Jahre hinweg zu einem Kultstatus innerhalb der Fangemeinde.

Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Obsidian für ihr kommendes Spiel „The Outer Worlds 2“ auch von „New Vegas“ inspirieren ließ. Der Einfluss von „Fallout“ wurde in Interviews aber schon so oft betont, dass die Fans es mittlerweile womöglich satthaben, davon zu hören. Das gestand jetzt auch Creative Director Brandon Adler ein. Doch wie er enthüllte, wurde das kommende Rollenspiel des Studios auch noch von einem anderen Meilenstein der Videospielgeschichte inspiriert.

Nicht nur Fallout: Das zweite Vorbild von The Outer Worlds 2

Im Gespräch mit GamesRadar+ sagte Adler, dass sich die Entwickler „alles Mögliche angeschaut“ haben. Er gestand jedoch ein: „Ich weiß, die Leute haben es wahrscheinlich satt, das immer wieder zu hören, aber Fallout: New Vegas war eine große Inspiration für uns.“ Aus diesem Grund enthüllte er jetzt eine weitere Inspiration: „Deus Ex“. Vor allem das Gameplay der beiden neueren Teile „Human Revolution“ und „Mankind Divided“ sei laut Adler „wirklich toll“.

Das erste „Deus Ex“ aus dem Jahr 2000 gilt als Meilenstein, da es das Sub-Genre der „Immersive Sim“ begründete, das eine Mischung aus Rollenspiel, Ego-Shooter und Stealth-Mechaniken bietet und den Spielern so sehr viele Freiheiten bei der Lösung der Aufgaben gibt. „Human Revolution“ und „Mankind Divided“, die 2011 bzw. 2016 erschienen sind, waren zwar nicht so einflussreich wie das Original, boten jedoch denselben Stil in einem grafisch und spielerisch modernen Gewand.

Verbesserter Kampf durch Shooter-Expertise

Vor wenigen Wochen erklärte Adler bereits, dass man sich auch für das Gunplay von „The Outer Worlds 2“ durch erfolgreiche Shooter inspirieren ließ. Dabei nannte er vor allem die Bungie-Spiele „Halo“ und „Destiny“, die für ihr hervorragendes Spielgefühl hinsichtlich der Schusswechsel bekannt sind. Zudem holte sich Obsidian sogar direkt fachlichen Rat von den erfahrenen Entwicklern aus dem „Halo“-Umfeld ein.

„Sie haben uns eine umfangreiche Liste mitgegeben und gesagt: Ihr solltet euch auf diese Dinge konzentrieren. Fügt diese Elemente zu euren Waffen-Setups hinzu. Und genau das haben wir dann auch gemacht“, erklärte der Creative Director. Das habe schließlich dazu beigetragen, aus „The Outer Worlds 2“ ein besseres Spiel zu machen.

Selbst überzeugen können sich die Spieler von „The Outer Worlds 2“ ab dem 29. Oktober 2025. Das Sci-Fi-Rollenspiel wird für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Vorbestellungen sind bereits möglich und so ist beispielsweise die Standard-Edition im PS Store für 79,99 Euro erhältlich. Außerdem wird das Spiel direkt zum Start kostenlos im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren