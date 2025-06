Bandai Namco: Summer Showcase mit über zehn Spielen inklusive Weltpremiere angekündigt – Termin & Stream

Wie Bandai Namco hat ein Summer Showcase angekündigt: Fans können sich auf Neuigkeiten zu mehr als zehn Spielen freuen, darunter auch „Code Vein 2“, „The Blood of Dawnwalker“ und „Little Nightmares 3“. Außerdem wurde mit dem neuesten „My Hero Academia“ auch eine Weltpremiere in Aussicht gestellt.

In diesem Monat gab es bereits zahlreiche Showcases, darunter das Summer Game Fest, das Xbox Games Showcase von Microsoft sowie kleinere Events von Konami oder Capcom. Nun gesellt sich auch Bandai Namco dazu. Nachdem das Unternehmen diese Woche bereits zu einem „Little Nightmares“-Event eingeladen hatte, bei dem unter anderem der Release-Termin des dritten Teils enthüllt wurde, kündigten sie jetzt ihr eigenes, umfassendes Summer Showcase an.

Wie Bandai Namco in einem Beitrag über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, wird das große Summer Showcase am 2. Juli 2025 um 21 Uhr unserer Zeit stattfinden. Und Zuschauer können sich auf jede Menge Spiele freuen: Eigenen Angaben zufolge werden mindestens zehn Titel präsentiert – darunter sogar eine Weltpremiere.

Was zeigt Bandai Namco auf dem Summer Showcase?

Demnach wird auf Bandai Namcos Summer Showcase das neueste Spiel der „My Hero Academia“-Reihe erstmals enthüllt werden. Dabei handelt es sich um 3D-Arena-Prügler, die auf der gleichnamigen Anime- und Manga-Serie basieren. Gerüchten zufolge könnte es sich um den neuen Teil der „My Hero One’s Justice“-Reihe handeln, der möglicherweise den Titel „My Hero Academia: All’s Justice“ tragen könnte.

Darüber hinaus wurde auch ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, dass weitere Neuigkeiten zu dem zuletzt angekündigten „Code Vein 2“, „The Blood of Dawnwalker“, dem neuen Spiel der „The Witcher 3“-Entwickler, „Death Note: Killer Within“, „Everbody’s Golf: Hot Shots“, „Little Nightmares 3“, „Patapon 1+2 Replay“, „Shawo Labyrinth“, „Super Robot Wars Y“, „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“, „Digimon Story: Time Stranger“ und „Tekken 8“ verspricht.

Laut Bandai Namco können sich Zuschauer auf „neue Trailer und mehr“ einstellen. Übertragen wird das Summer Showcase über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens. Den Stream haben wir unterhalb dieser Meldung für euch eingebettet. Im Anschluss werdet ihr außerdem wie gewohnt alle wichtigen Neuigkeiten hier bei uns auf PLAY3.DE finden.

Kommen neue Tales-of-Ankündigungen?

Neben den bereits erwähnten Spielen könnte Bandai Namco im Rahmen des Summer Showcase aber noch weitere Überraschungen bereithalten, darunter möglicherweise auch ein neues Remaster der „Tales of“-Reihe. Anfang Juni wurde auf dem offiziellen X-Account der Serie ein Teaser geteilt, der die Ankündigung eines Remasters für diesen Sommer versprach.

Das letzte Remaster, „Tales of Graces f Remastered“, erschien im Januar dieses Jahres für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und den PC. Die Neuauflage des Rollenspiels aus dem Jahr 2009 bot unter anderem eine verbesserte Grafik, diverse Gameplay-Optimierungen und mehr als 80 DLC-Inhalte.

Der neueste Teil der Reihe, „Tales of Arise“, wurde 2021 veröffentlicht. Ende Mai gab es jedoch Gerüchte, dass Bandai Namco am nächsten Teil der Reihe arbeitet und eine Ankündigung noch in diesem Sommer erfolgen könnte. Nachdem Fans die Enthüllung auf dem Summer Game Fest erwartet hatten, ist es nun gut möglich, dass das Spiel auf dem hauseigenen Summer Showcase präsentiert wird.

